logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Rússia volta a atacar Ucrânia com mísseis hipersônicos e drones

Foram cinco mísseis e 67 drones, anunciou a Força Aérea ucraniana
Lusa*
Publicado em 10/11/2025 - 09:45
Moscou
Ataque russo com drone em Kiev 8/5/2024 REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich/Proibida reprodução
Lusa

As Forças Armadas russas voltaram hoje (10) a atacar a Ucrânia com dois mísseis hipersônicos Kinzhal, cinco mísseis teleguiados S-300 e S-400 e um total de 67 drones, anunciou a Força Aérea ucraniana em comunicado.

Em relação aos drones, os militares da Ucrânia esclareceram que 40 dos dispositivos eram do tipo kamikaze (sem retorno) Shahed e que 52 dos 67 foram interceptados, tendo 15 deles atingido nove localizações.

Antes, o Ministério da Defesa russo declarou ter destruído 71 drones ucranianos em 10 regiões e na anexada península da Crimeia.

A mesma fonte especificou que 29 dos abatidos foram interceptados na área fronteiriça de Briansk, na qual tinham sido destruídos 43 aparelhos daqueles no dia anterior.

Mais sete equipamentos semelhantes, que visam impactos em infraestruturas russas de produção e fornecimento de energia, foram derrubados na região de Kursk, além de três na Crimeia e mais sete ao largo do Mar Negro.

O objetivo das forças militares da Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, é dificultar o reabastecimento do Exército inimigo e minar a capacidade de o país vizinho exportar petróleo bruto e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova
Rússia diz que está pronta para responder pedido de ajuda da Venezuela
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Ucrânia promete retaliar após ataques russos ao setor de energia
Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 - Primeiro ministro, Sergei Lavrov (Rússia), após foto oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Rússia alerta que qualquer agressão terá "resposta decisiva"
Rússia Ataques Ucrânia mísseis Drones
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Geral Paraná registrou três tornados com ventos de até 330 km/h
seg, 10/11/2025 - 10:55
Ex-presidente da França Nicolas Sarkozy deixa sua casa em Paris para começar a cumprir sentença de 5 anos de prisão 21/10/2025 REUTERS/Sarah Meyssonnier
Internacional Tribunal francês libera Sarkozy da prisão enquanto aguarda recurso
seg, 10/11/2025 - 10:27
Edifício do Banco Central no Setor Bancário Norte
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB permanecem estáveis
seg, 10/11/2025 - 10:09
Ataque russo com drone em Kiev 8/5/2024 REUTERS/Gleb Garanich
Internacional Rússia volta a atacar Ucrânia com mísseis hipersônicos e drones
seg, 10/11/2025 - 09:45
Logo da Agência Brasil
Geral Carro cai de viaduto no Rodoanel e quatro pessoas morrem em São Paulo
seg, 10/11/2025 - 09:41
Former French President Nicolas Sarkozy arrives for the verdict in his trial with other defendants on charges of corruption and illegal financing of an election campaign related to alleged Libyan funding of his successful 2007 presidential bid, at the courthouse in Paris, France, September 25, 2025. Reuters/Stephanie Lecocq/Proibida reprodução
Internacional Tribunal de Paris começa a analisar recurso de Nicolas Sarkozy
seg, 10/11/2025 - 09:07
Ver mais seta para baixo