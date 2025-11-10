Rússia volta a atacar Ucrânia com mísseis hipersônicos e drones

Foram cinco mísseis e 67 drones, anunciou a Força Aérea ucraniana

As Forças Armadas russas voltaram hoje (10) a atacar a Ucrânia com dois mísseis hipersônicos Kinzhal, cinco mísseis teleguiados S-300 e S-400 e um total de 67 drones, anunciou a Força Aérea ucraniana em comunicado.

Em relação aos drones, os militares da Ucrânia esclareceram que 40 dos dispositivos eram do tipo kamikaze (sem retorno) Shahed e que 52 dos 67 foram interceptados, tendo 15 deles atingido nove localizações.

Antes, o Ministério da Defesa russo declarou ter destruído 71 drones ucranianos em 10 regiões e na anexada península da Crimeia.

A mesma fonte especificou que 29 dos abatidos foram interceptados na área fronteiriça de Briansk, na qual tinham sido destruídos 43 aparelhos daqueles no dia anterior.

Mais sete equipamentos semelhantes, que visam impactos em infraestruturas russas de produção e fornecimento de energia, foram derrubados na região de Kursk, além de três na Crimeia e mais sete ao largo do Mar Negro.

O objetivo das forças militares da Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, é dificultar o reabastecimento do Exército inimigo e minar a capacidade de o país vizinho exportar petróleo bruto e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.

