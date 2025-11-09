Supertufão leva Filipinas a retirar 1 milhão de pessoas de suas casas

Agência meteorológica ativou alerta de nível 5 em algumas regiões

As autoridades das Filipinas retiraram quase 1 milhão de moradores no leste e norte do país, antes da chegada, prevista para este domingo (9), do supertufão Fung-wong.

A agência meteorológica local, Pagasa, ativou o alerta máximo, de nível 5, no sudeste de Luzon e no norte das Filipinas, incluindo as províncias de Catanduanes e as áreas costeiras de Camarines Norte e Camarines Sur.

A região metropolitana da capital Manila e arredores estão sob alerta de nível 3.

O Fung-wong, conhecido nas Filipinas como Uwan, e desloca para noroeste e pode atingir a costa ainda hoje, na província de Aurora, no centro de Luzon, de acordo com as previsões meteorológicas.

A tempestade tropical ganhou força e foi classificada como supertufão.

O Fung-wong, cujo diâmetro abrange boa parte das Filipinas, está se deslocando para o oeste com ventos sustentados de 185 quilômetros por hora (km/h) e rajadas de até 230 km/h.

Um total de 916.863 pessoas tinha sido retirado até o início da tarde, disse o assessor adjunto do Gabinete de Defesa Civil, Rafaelito Alejandro, em entrevista.

As escolas e os edifícios públicos vão continuar fechados nesta segunda-feira (10) em grande parte do país, incluindo a capital, Manila, e quase 300 voos já foram cancelados.

Os meteorologistas preveem que o supertufão traga chuvas torrenciais, fortes ondas de tempestade e ventos destrutivos.

“Além dos ventos fortes, podemos esperar chuvas intensas, precipitações de 200 milímetros ou mais, capazes de causar inundações generalizadas, não apenas nas zonas de baixa altitude”, alertou o meteorologista filipino Benison Estareja durante entrevista.

Partes das ilhas Visayas, no leste das Filipinas, já sofriam com cortes de energia na manhã de hoje, enquanto as autoridades locais mantinham as operações de retirada.

Na província de Aurora, os socorristas fizeram no sábado uma operação porta a porta para convencer os moradores a procurarem refúgio em locais elevados, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um deles, Elson Egargue.

As operações de socorro foram suspensas no sábado em Cebu, a província filipina mais atingida pelo Kalmaegi, devido à aproximação do Fung-wong, anunciaram as autoridades locais.

A passagem do Kalmaegi deixou pelo menos 224 mortos no arquipélago do Sudeste Asiático, onde 109 pessoas continuam desaparecidas, segundo dados oficiais. Cebu registra cerca de 70% das vítimas.

Segundo a base de dados especializada EM-DAT, Kalmaegi foi, até agora, o tufão mais mortal do ano, tendo deixado também pelo menos cinco mortos no Vietnã.

Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres geralmente as mais afetadas.

Segundo os cientistas, o aquecimento global provocado pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes, letais e destrutivos.

