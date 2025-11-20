logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Taxa de desemprego nos EUA sobe para 4,4% em setembro

Dado foi divulgado pelo Departamento do Trabalho
Lucia Mutikani - Repórter da Reuters
Publicado em 20/11/2025 - 17:20
Whashington
Pessoas caminham pela Times Square em Nova York
© REUTERS/Eduardo Munoz/Direitos reservados
Reuters

O crescimento do emprego nos Estados Unidos acelerou em setembro, mas a taxa de desemprego subiu para 4,4% e a economia perdeu empregos no mês anterior, sugerindo que as condições do mercado de trabalho no país continuam difíceis.

O emprego no setor privado cresceu em 119 mil postos, após uma queda revisada para baixo de 4 mil vagas em agosto, informou a agência de estatísticas do Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previram a criação de 50 mil empregos, depois de um ganho de 22 mil em agosto.

O relatório deveria ter sido divulgado inicialmente em 3 de outubro, mas foi adiado pela paralisação de 43 dias do governo norte-americano. A paralisação mais longa da história forçou o departamento a cancelar a divulgação do relatório de outubro, uma vez que não foram coletados dados para a pesquisa domiciliar para calcular a taxa de desemprego para aquele mês.

Em vez disso, os dados de emprego não agrícola de outubro serão combinados com o relatório de novembro, previsto para 16 de dezembro, informou o departamento. Embora o relatório de setembro esteja desatualizado, ele sugere pouca mudança no mercado de trabalho norte-americano, que perdeu um impulso significativo este ano, conforme evidenciado pelas revisões acentuadas para baixo.

Antes do apagão de dados econômicos, o departamento havia estimado que cerca de 911 mil empregos a menos foram criados nos 12 meses até março do que o informado anteriormente. Uma redução na imigração que começou durante o último ano do mandato do ex-presidente Joe Biden e se acelerou durante a administração do presidente Donald Trump esgotou a oferta de mão de obra.

Os economistas estimam que a economia agora só precisa criar entre 30 mil e 50 mil empregos por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa, em comparação com cerca de 150 mil em 2024. A taxa de desemprego aumentou de 4,3% em agosto.

A crescente popularidade da inteligência artificial (IA) também está corroendo a demanda por mão de obra, com a maior parte do impacto atingindo os cargos de nível básico e deixando os recém-formados sem trabalho. Os economistas dizem que a IA está alimentando crescimento econômico sem gerar empregos.

Outros culpam a política comercial do governo Trump por criar um ambiente econômico incerto que prejudicou a capacidade de contratação das empresas, especialmente das pequenas. No início do mês, a Suprema Corte dos EUA ouviu argumentos sobre a legalidade das tarifas de importação de Trump, com os juízes levantando dúvidas sobre sua autoridade para impor tarifas de acordo com a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977.

Apesar das folhas de pagamento permanecerem positivas, alguns setores e indústrias estão perdendo empregos. Alguns economistas acreditam que o relatório de emprego de setembro ainda pode influenciar a reunião de política monetária do Federal Reserve em 9 e 10 de dezembro.

As autoridades do banco central dos EUA não terão o relatório de novembro em mãos nessa reunião, já que a data de divulgação foi adiada de 5 de dezembro para 16 de dezembro. As atas da reunião de 28 e 29 de outubro do Fed, publicadas na quarta-feira, mostraram que muitos formuladores de políticas advertiram que a redução ainda maior dos juros pode prejudicar o esforço para conter a inflação.

É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Dólar
Dólar encosta em R$ 5,34 após ata de reunião do Banco Central dos EUA
desemprego nos Estados Unidos Estados Unidos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pessoas caminham pela Times Square em Nova York
Internacional Taxa de desemprego nos EUA sobe para 4,4% em setembro
qui, 20/11/2025 - 17:20
São Paulo (SP), 20/11/2025 - XXII Marcha da Consciência Negra na avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Consciência Negra: ato na Avenida Paulista reúne militância e cultura
qui, 20/11/2025 - 17:14
Colheita de soja, grãos de soja
Internacional China deixa de comprar soja dos EUA e Brasil vende 29% a mais ao país
qui, 20/11/2025 - 17:01
Rio de Janeiro (RJ), 20/11/2025 – Cortejo da Tia Ciata em comemoração do Dia da Consciência Negra percorre ruas do centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Dia da Consciência Negra no Rio marca incentivo à “economia preta”
qui, 20/11/2025 - 16:37
Brasília - 20.11.2025 - Dia da Consciência Negra Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, durante assinatura de decretos de terras e investimento em Áreas Quilombolas em alusão ao Dia da Consciência Negra. Com a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Direitos Humanos Lula assina 28 decretos para regularizar territórios de quilombolas
qui, 20/11/2025 - 16:36
Imagem de riacho com falta de saneamento básico e uma criança passando em favela do Complexo da Maré
Direitos Humanos Unicef: mais de 400 milhões de criança vivem em privação severa
qui, 20/11/2025 - 15:18
Ver mais seta para baixo