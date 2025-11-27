Trem bate e mata 11 pessoas em acidente na China

É o pior acidente ferroviário no país em mais de uma década

Um trem se chocou com um grupo de trabalhadores ferroviários na cidade de Kunming, no sudoeste da China, nesta quinta-feira (27), matando 11 pessoas e ferindo duas. As autoridades locais classificaram o acidente ferroviário como o mais letal do país em mais de uma década.

O trem, que estava testando equipamentos de detecção de terremotos, atingiu os trabalhadores em uma curva dos trilhos na estação ferroviária de Luoyang Town, disseram as autoridades.

A estação na província de Yunnan já retomou os serviços normais e a causa do acidente está sendo investigada, acrescentaram em comunicado.

Também nesta quinta-feira, dois trabalhadores de manutenção ferroviária morreram após serem atingidos por um trem em Deyang, em Sichuan, outra província do sudoeste da China, informou o Jimu News.

A rede ferroviária chinesa é a maior do mundo, com mais de 160 nil quilômetros e bilhões de viagens por ano.

Embora elogiada por sua eficiência, ela tem sido alvo de análise após vários acidentes, como em 2011 na província de Zhejiang, no leste do país, que matou 40 pessoas e feriu 200.

Nove pessoas morreram em 2021 quando um trem na província de Gansu, no noroeste, atropelou trabalhadores em uma parte da ferrovia Lanzhou-Xinjiang.

