Tremor de magnitude 6,3 faz dezenas de mortos no Afeganistão

Terremoto foi sentido no Norte do país; mais de 300 feridos
Cristina Santos – repórter da RTP
Publicado em 03/11/2025 - 08:29
Lisboa
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Pelo menos 20 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter – que varia de 0 a 9 – na cidade de Mazar-e-Sharif, no Norte do Afeganistão.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor de terra teve uma profundidade de 28 quilômetros perto de Mazar-e-Sharif, que tem uma população de cerca de 523 mil habitantes.

O porta-voz do Ministério da Saúde adianta que já contabiliza 20 pessoas mortas e cerca de 320 ficaram feridas. 

No entanto, o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipas de resgate chegam a aldeias remotas nas províncias mais atingidas de Balkh e Samangan.

O abalo foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira (3) e deixou várias regiões sem eletricidade. 

Vários edifícios também foram danificados, incluindo a histórica Mesquita Azul de Mazar-e-Sharif, uma das maiores cidades do Afeganistão.

A agência France-Presse conta que pedaços da Mesquita Azul, particularmente de um dos seus minaretes, caíram no chão.

A histórica Mesquita Azul foi construída no século XV e é um dos locais mais sagrados no Afeganistão. 

 Acredita-se que seja o local onde está sepultado o genro do profeta Maomé.

O tremor de terra ocorreu perto da fronteira entre o Afeganistão e o Uzbequistão, mas foi também sentido mais a sul, na capital afegã, Cabul.

O Afeganistão é particularmente vulnerável a terremotos, pois está localizado sobre duas falhas ativas. 

Em agosto, mais de 2,2 mil pessoas morreram e milhares ficaram feridas após um tremor e fortes réplicas no Sudeste do Afeganistão.

