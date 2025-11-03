Tremor de magnitude 6,3 faz dezenas de mortos no Afeganistão
Pelo menos 20 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter – que varia de 0 a 9 – na cidade de Mazar-e-Sharif, no Norte do Afeganistão.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor de terra teve uma profundidade de 28 quilômetros perto de Mazar-e-Sharif, que tem uma população de cerca de 523 mil habitantes.
🚨 At least 19 were killed and over 380 others have been injured after a 6.3 magnitude earthquake struck northern Afghanistan— Anadolu English (@anadoluagency) November 3, 2025
📍 The quake occurred at a depth of 28 kilometers (17.4 miles) near Mazar-e-Sharif, one of the country's largest cities https://t.co/qrHiJRmjoQ pic.twitter.com/2h7p5G6FTI
O porta-voz do Ministério da Saúde adianta que já contabiliza 20 pessoas mortas e cerca de 320 ficaram feridas.
No entanto, o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipas de resgate chegam a aldeias remotas nas províncias mais atingidas de Balkh e Samangan.
O abalo foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira (3) e deixou várias regiões sem eletricidade.
CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025
Vários edifícios também foram danificados, incluindo a histórica Mesquita Azul de Mazar-e-Sharif, uma das maiores cidades do Afeganistão.
A agência France-Presse conta que pedaços da Mesquita Azul, particularmente de um dos seus minaretes, caíram no chão.
A histórica Mesquita Azul foi construída no século XV e é um dos locais mais sagrados no Afeganistão.
Acredita-se que seja o local onde está sepultado o genro do profeta Maomé.
🚨The earthquake last night caused financial damages in Mazar-e-Sharif.— Afghanistan Defense (@AFGDefense) November 3, 2025
The head of the Information & Culture Department of Balkh province, Molavi Mohammadullah Zarar, says that as a result of last night's earthquake, numerous houses in Mazar-e-Sharif city, including the Rawza… pic.twitter.com/CwqgvFGfSm
O tremor de terra ocorreu perto da fronteira entre o Afeganistão e o Uzbequistão, mas foi também sentido mais a sul, na capital afegã, Cabul.
O Afeganistão é particularmente vulnerável a terremotos, pois está localizado sobre duas falhas ativas.
Em agosto, mais de 2,2 mil pessoas morreram e milhares ficaram feridas após um tremor e fortes réplicas no Sudeste do Afeganistão.