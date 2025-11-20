Trump assina projeto de lei para liberar arquivos de Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma lei na quarta-feira ordenando que o Departamento de Justiça do país divulgue documentos sobre a longa investigação envolvendo o agressor sexual Jeffrey Epstein - arquivos ansiosamente demandados tanto por seus oponentes políticos quanto por membros de sua própria base, que pressionam por maior transparência no caso.

O material pode lançar mais luz sobre as atividades de Epstein, que socializou com Trump e outras figuras notáveis antes de ser condenado em 2008 por acusações prostituição infantil.

O escândalo tem sido um espinho para Trump há meses, em parte porque ele ampliou as teorias de conspiração sobre Epstein para seus próprios apoiadores. Muitos eleitores de Trump acreditam que seu governo encobriu os laços de Epstein com figuras poderosas e ocultou detalhes sobre sua morte, que foi considerada suicídio, em uma prisão de Manhattan em 2019, enquanto ele enfrentava acusações federais de tráfico sexual.

Até recentemente, Trump havia pedido aos parlamentares republicanos que se opusessem a liberação dos arquivos, alertando que a divulgação de registros investigativos internos poderia abrir um precedente que ele considerava prejudicial à presidência, de acordo com dois assessores do Congresso. Mas Trump mudou de rumo esta semana, pois ficou claro que o projeto de lei tinha apoio bipartidário suficiente para ser aprovado com ou sem o seu apoio.

Trump, um republicano, comemorou a assinatura em uma publicação em mídia social, dizendo que a divulgação ajudará a expor "a verdade sobre certos democratas e suas associações com Jeffrey Epstein".

O presidente acusa democratas de usar o escândalo de Epstein como arma para minar suas realizações e desviar a atenção do que ele chama de vitórias políticas republicanas. Ele retratou Epstein como um aliado democrata e disse que a próxima divulgação de documentos exporia "suas associações" com ele.

"Talvez a verdade sobre esses democratas e suas associações com Jeffrey Epstein seja revelada em breve", escreveu Trump na rede Truth Social na quarta-feira.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou a jornalistas que o Departamento de Justiça divulgará o material relacionado a Epstein dentro de 30 dias, conforme exigido pela legislação aprovada na terça-feira pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, controlados pelos republicanos.

"Continuaremos a seguir a lei e a incentivar a máxima transparência", disse Bondi.

Arquivos reduzidos

A liberação dos documentos, no entanto, pode não ser abrangente, porque a legislação aprovada pelo Congresso permite que o Departamento de Justiça retenha informações pessoais sobre as vítimas de Epstein e material que possa prejudicar uma investigação ativa.

Apenas 20% dos norte-americanos - incluindo apenas 44% dos republicanos - aprovam a forma como Trump lidou com o caso Epstein, segundo uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos. Cerca de 70% dos participantes da pesquisa - incluindo 87% dos democratas e 60% dos republicanos - disseram acreditar que o governo está escondendo informações sobre os clientes de Epstein.

Na semana passada, Trump ordenou que a agência investigasse várias figuras democratas que se associaram a Epstein, e as autoridades podem decidir não divulgar nenhuma informação relacionada a essas pessoas. O Departamento de Justiça cita regularmente a necessidade de proteger as investigações em andamento ao reter informações do público.

Tribunais já haviam rejeitado pedidos feitos pelo Departamento de Justiça de Trump este ano para liberar transcrições de procedimentos perante grandes júris que investigaram Epstein e sua ex-associada Ghislaine Maxwell, que está cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão por ajudar Epstein a abusar sexualmente de meninas menores de idade.

