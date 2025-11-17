Trump diz que EUA podem iniciar conversas com Maduro

Venezuela enfrenta pressão cada vez maior de Washington

O presidente Donald Trump disse nesse domingo (16) que os Estados Unidos podem iniciar conversações com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que enfrenta pressão cada vez maior de Washington em meio a um forte reforço militar no Caribe.

Esse foi um dos primeiros sinais de um possível caminho para acalmar a situação tensa na região, à medida que os EUA realizam campanha de ataques mortais contra barcos suspeitos de tráfico de drogas na costa venezuelana e no leste do Oceano Pacífico.

"Talvez tenhamos algumas conversas com Maduro, e veremos como isso vai se desenrolar", disse Trump ontem a repórteres em West Palm Beach, na Flórida, antes de embarcar de volta para Washington. "Eles gostariam de conversar."

Trump não forneceu mais detalhes sobre a possibilidade de conversações com Maduro, a quem os EUA acusam de ligações com o comércio ilegal de drogas, o que o presidente venezuelano nega.

Autoridades graduadas do governo Trump realizaram três reuniões na Casa Branca na semana, passada, para discutir opções de possíveis operações militares contra a Venezuela, incluindo ataques terrestres dentro do país, disseram autoridades, sob condição de anonimato.

Trump afirmou, na sexta-feira (14), que "meio que se decidiu" sobre a Venezuela, sugerindo que uma decisão pode vir em breve.

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as últimas falas de Trump.

*(Reportagem adicional de Daphne Psaledakis)

