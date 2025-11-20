logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump retira tarifa de 40% sobre produtos do Brasil como café e carne

Presidente dos EUA diz que decisão foi tomada após conversa com Lula
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 19:52
Rio de Janeiro
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (20), a retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina.

Na ordem executiva publicada pela Presidência dos EUA, Trump diz que a decisão foi tomada após conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as questões identificadas no Decreto Executivo 14.323". De acordo com a publicação, essas negociações ainda estão em andamento.

Além disso, foram consideradas informações e recomendações adicionais de diversas autoridades que têm acompanhado as circunstâncias relativas ao estado de emergência declarado no Decreto Executivo 14.323. Segundo as recomendações recebidas por Trump, "certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional de 40% imposta pelo Decreto Executivo 14.323, porque, entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o Governo do Brasil", especifica a publicação oficial.

A Casa Branca divulgou, em um anexo, a lista de produtos que deixam de ser afetados pela alíquota de 40%. "Especificamente, determinei que certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à alíquota adicional de imposto ad valorem imposta pelo Decreto Executivo 14.323", diz o texto, ao acrescentar que, no entendimento de Trump, "essas modificações são necessárias e apropriadas para lidar com a emergência nacional declarada no Decreto Executivo 14.323".

Relacionadas
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
EUA reduzem tarifas para café, laranja, carne bovina e outros produtos
Canadá - 12/11/2025 - Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas. Encontro ocorreu no Canadá, em reunião paralela ao G7. Foto: Divulgação
Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
Trump diz que reduzirá tarifas para importação de café
Edição:
Juliana Andrade
Donald Trump Estados Unidos tarifaço tarifas Lula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Política Líder do PT questiona no STF e na Câmara saída de Ramagem do país
qui, 20/11/2025 - 20:48
BELÉM - 20/11/2025 -Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.
Meio Ambiente COP30: 21 pessoas foram atendidas após incêndio, diz ministério
qui, 20/11/2025 - 20:13
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Trump retira tarifa de 40% sobre produtos do Brasil como café e carne
qui, 20/11/2025 - 19:52
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente Incêndio na COP30 foi controlado em 6 minutos e evacuação foi rápida
qui, 20/11/2025 - 19:25
gabriel medina, paris 2024, surfe
Esportes Gabriel Medina retorna ao Circuito Mundial de Surfe em 2026
qui, 20/11/2025 - 18:52
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente Zona Azul da COP30 segue fechada; 13 foram atendidos após incêndio
qui, 20/11/2025 - 18:18
Ver mais seta para baixo