UE estabelece meta climática menos ambiciosa para a COP30

Acordo de última hora foi anunciado na madrugada desta quarta-feira

Os ministros responsáveis pelas questões climáticas da União Europeia (UE) chegaram a um acordo sobre a meta para as mudanças climáticas para 2040 na madrugada desta quarta-feira (5), após diluírem o objetivo em negociações de última hora, enquanto corriam para fechar o acordo às vésperas da reunião de cúpula da 30° Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30.

Após as negociações, que se prolongaram até tarde na terça-feira, os ministros europeus aprovaram em votação pública um compromisso para reduzir as emissões em 90% até 2040, em relação aos níveis de 1990, mas com flexibilidades para diminuir essa meta.

O percentual acordado possibilitaria que os países comprassem créditos de carbono estrangeiros para cobrir até 5% da meta de redução de emissões de 90%. Isso enfraqueceria efetivamente para 85% as reduções de emissões exigidas das indústrias europeias e pagaria países estrangeiros para reduzir as emissões em nome da Europa para compensar o restante.

A UE também concordou em considerar a opção, no futuro, de usar créditos internacionais de carbono para cumprir mais 5% das reduções de emissões de 2040 – potencialmente reduzindo mais 5% da meta doméstica.

Além disso, os países concordaram com uma meta para 2035 de reduzir as emissões em uma faixa de 66,25% a 72,5%.

A ONU solicitou que todos os governos apresentem seus planos climáticos para 2035 antes da reunião dos chefes de estado da COP30, na quinta-feira (6).

COP30

A 30ª edição da Conferência das Partes ocorre, oficialmente, de 10 a 21 de novembro, na capital paraense, Belém.

São esperadas cerca de 50 mil pessoas, entre delegados dos países, negociadores, jornalistas e 15 mil representantes de movimentos sociais, que participam de debates paralelos na Cúpula dos Povos.

