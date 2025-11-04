UE realiza negociações de última hora para definir nova meta climática

Objetivo é não chegar de mãos vazias à COP30, na semana que vem

Os ministros responsáveis pelas questões climáticas da União Europeia farão uma última tentativa para aprovar uma nova meta de mudança climática nesta terça-feira (4), em um esforço para evitar ir à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), no Brasil, de mãos vazias.

A falta de acordo poderia prejudicar as reivindicações de liderança da União Europeia nas negociações da COP30, que testarão a vontade das principais economias de continuar lutando contra as mudanças climáticas, apesar da oposição do presidente dos EUA, Donald Trump.

Países como China, Reino Unido e Austrália já apresentaram novas metas climáticas antes da COP30.

Mas a UE, que tem algumas das políticas de redução de CO² mais ambiciosas do mundo, tem se esforçado para conter a reação das indústrias e dos governos céticos quanto à possibilidade de arcar com as medidas juntamente com as prioridades industriais e de defesa.

Em setembro, os membros da UE não conseguiram chegar a um acordo sobre uma meta climática para 2040, o que os deixou lutando por um acordo dias antes de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunir com outros líderes mundiais na COP30 em Belém, no Brasil, na próxima quinta-feira (6) de novembro.

"O cenário geopolítico raramente foi mais complexo", disse o responsável pela política climática da UE, Wopke Hoekstra, em uma reunião no Canadá no último sábado (1°), acrescentando que estava confiante de que o bloco aprovaria sua nova meta.

"A União Europeia continuará a fazer o máximo, mesmo nessas circunstâncias, em Belém, para manter seu compromisso com o multilateralismo e com o Acordo de Paris", disse ele.

É proibida a reprodução deste conteúdo