UE realiza negociações de última hora para definir nova meta climática
Os ministros responsáveis pelas questões climáticas da União Europeia farão uma última tentativa para aprovar uma nova meta de mudança climática nesta terça-feira (4), em um esforço para evitar ir à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), no Brasil, de mãos vazias.
A falta de acordo poderia prejudicar as reivindicações de liderança da União Europeia nas negociações da COP30, que testarão a vontade das principais economias de continuar lutando contra as mudanças climáticas, apesar da oposição do presidente dos EUA, Donald Trump.
Países como China, Reino Unido e Austrália já apresentaram novas metas climáticas antes da COP30.
Mas a UE, que tem algumas das políticas de redução de CO² mais ambiciosas do mundo, tem se esforçado para conter a reação das indústrias e dos governos céticos quanto à possibilidade de arcar com as medidas juntamente com as prioridades industriais e de defesa.
Em setembro, os membros da UE não conseguiram chegar a um acordo sobre uma meta climática para 2040, o que os deixou lutando por um acordo dias antes de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunir com outros líderes mundiais na COP30 em Belém, no Brasil, na próxima quinta-feira (6) de novembro.
"O cenário geopolítico raramente foi mais complexo", disse o responsável pela política climática da UE, Wopke Hoekstra, em uma reunião no Canadá no último sábado (1°), acrescentando que estava confiante de que o bloco aprovaria sua nova meta.
"A União Europeia continuará a fazer o máximo, mesmo nessas circunstâncias, em Belém, para manter seu compromisso com o multilateralismo e com o Acordo de Paris", disse ele.
