Universidades dos EUA têm queda de 17% de novos alunos estrangeiros

O número de novos estudantes internacionais matriculados em faculdades e universidades norte-americanas caiu 17% neste outono do Hemisfério Norte, em decorrência das novas restrições a vistos de estudante e outras políticas do governo Trump, segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira.

Entre as escolas que relataram queda nas novas matrículas, 96% disseram que as preocupações com os pedidos de visto foram um fator, enquanto 68% citaram restrições de viagem, de acordo com o Instituto de Educação Internacional, uma organização sem fins lucrativos que coletou dados de 825 instituições de ensino superior dos EUA.

Como parte de sua maior fiscalização da imigração legal, o governo Trump instituiu uma série de políticas voltadas para estudantes internacionais, incluindo esforços para limitar a matrícula em universidades norte-americanas.

O Departamento de Estado dos EUA também autorizou os funcionários consulares a solicitarem que os requerentes de visto tornem públicas suas contas de redes sociais, numa tentativa de identificar aqueles que possam ser hostis ao país. Alguns vistos de estudante foram revogados. Além disso, os estudantes que buscam novos vistos têm enfrentado atrasos.

Representantes da Casa Branca e do Departamento de Educação não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Muitas escolas mencionadas no relatório desta segunda-feira afirmaram que os atrasos na emissão de vistos, relacionados aos longos períodos de espera ou à suspensão temporária da emissão de vistos no início deste ano, afetaram a capacidade dos alunos de obtê-los.

O relatório observou que as preocupações com o processo de solicitação de visto têm sido, há muito tempo, o principal fator apontado pelas instituições para a queda nas matrículas.

Aproximadamente 1,2 milhão de estudantes internacionais estudaram nos EUA durante o ano letivo de 2024-2025, segundo estimativas da Associação de Educadores Internacionais, uma organização sem fins lucrativos. Eles contribuíram com cerca de US$55 bilhões para a economia norte-americana em 2024, de acordo com dados do Escritório de Análises Econômicas.

Muitos estudantes internacionais não são elegíveis para auxílio financeiro e pagam a mensalidade integral, o que representa uma importante fonte de receita para as escolas que buscam compensar a queda na matrícula de estudantes nacionais, o aumento dos custos operacionais e os cortes no financiamento governamental.

Segundo o relatório de segunda-feira, cerca de 29% das instituições registraram um aumento nas novas matrículas internacionais, 14% mantiveram-se estáveis e 57% notaram uma diminuição.

A maioria das instituições relatou queda nas matrículas de estudantes indianos, e é provável que sejam eles os principais responsáveis pela queda geral no país, segundo o relatório. A Índia é a principal fonte de estudantes internacionais para as instituições de ensino superior dos EUA.

