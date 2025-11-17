logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Universidades dos EUA têm queda de 17% de novos alunos estrangeiros

Governo Trump tem restringido a concessão de vistos a estudantes
Helen Coster - repórter da Reuters
Publicado em 17/11/2025 - 16:07
Nova York (EUA)
Hoover Tower is seen at the Stanford University in Stanford, California, United States on March 17, 2020. Campus is almost empty, due to the outbreak of novel coronavirus (COVID-19) in the San Francisco Bay Area. Six counties in the San Francisco Bay Area has entered a
© Reuters/Yichuan Cao/Proibida reprodução/Arquivo
Reuters

O número de novos estudantes internacionais matriculados em faculdades e universidades norte-americanas caiu 17% neste outono do Hemisfério Norte, em decorrência das novas restrições a vistos de estudante e outras políticas do governo Trump, segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira.

Entre as escolas que relataram queda nas novas matrículas, 96% disseram que as preocupações com os pedidos de visto foram um fator, enquanto 68% citaram restrições de viagem, de acordo com o Instituto de Educação Internacional, uma organização sem fins lucrativos que coletou dados de 825 instituições de ensino superior dos EUA.

Como parte de sua maior fiscalização da imigração legal, o governo Trump instituiu uma série de políticas voltadas para estudantes internacionais, incluindo esforços para limitar a matrícula em universidades norte-americanas.

O Departamento de Estado dos EUA também autorizou os funcionários consulares a solicitarem que os requerentes de visto tornem públicas suas contas de redes sociais, numa tentativa de identificar aqueles que possam ser hostis ao país. Alguns vistos de estudante foram revogados. Além disso, os estudantes que buscam novos vistos têm enfrentado atrasos.

Representantes da Casa Branca e do Departamento de Educação não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Muitas escolas mencionadas no relatório desta segunda-feira afirmaram que os atrasos na emissão de vistos, relacionados aos longos períodos de espera ou à suspensão temporária da emissão de vistos no início deste ano, afetaram a capacidade dos alunos de obtê-los.

O relatório observou que as preocupações com o processo de solicitação de visto têm sido, há muito tempo, o principal fator apontado pelas instituições para a queda nas matrículas.

Aproximadamente 1,2 milhão de estudantes internacionais estudaram nos EUA durante o ano letivo de 2024-2025, segundo estimativas da Associação de Educadores Internacionais, uma organização sem fins lucrativos. Eles contribuíram com cerca de US$55 bilhões para a economia norte-americana em 2024, de acordo com dados do Escritório de Análises Econômicas.

Muitos estudantes internacionais não são elegíveis para auxílio financeiro e pagam a mensalidade integral, o que representa uma importante fonte de receita para as escolas que buscam compensar a queda na matrícula de estudantes nacionais, o aumento dos custos operacionais e os cortes no financiamento governamental.

Segundo o relatório de segunda-feira, cerca de 29% das instituições registraram um aumento nas novas matrículas internacionais, 14% mantiveram-se estáveis e 57% notaram uma diminuição.

A maioria das instituições relatou queda nas matrículas de estudantes indianos, e é provável que sejam eles os principais responsáveis pela queda geral no país, segundo o relatório. A Índia é a principal fonte de estudantes internacionais para as instituições de ensino superior dos EUA.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Um painel na Universidade de Harvard
EUA revogaram mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros
EUA Universidades Vistos Estudantes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/10/2025 – A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, toma café da manhã com jornalistas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente Na COP, Brasil anuncia iniciativa global para proteção de terras
seg, 17/11/2025 - 17:54
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 – Chegada do Robô Da Vinci XI ao Instituto Nacional de Câncer (Inca). Frame INCA
Saúde Inca ganha primeiro centro de treinamento em cirurgia robótica do SUS
seg, 17/11/2025 - 17:39
Esplanada dos Ministérios (Arquivo/Agência Brasil)
Política Governo publica lei que torna comunicação pública mais clara e simples
seg, 17/11/2025 - 16:59
Belém (PA), 17/11/2025 - Dia da Juventude na COP30: Jovem Campeã do Clima recebe 30 crianças em diálogo sobre ação climática. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: crianças participam de negociações em dia dedicado à infância
seg, 17/11/2025 - 16:41
Logo da Agência Brasil
Geral Mãe denuncia agressão a menino brasileiro em escola de Portugal
seg, 17/11/2025 - 16:38
Erling Haaland e colegas da seleção da Noruega comemoram após vitória sobre a Itália pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 16/11/2025 REUTERS/Claudia Greco
Esportes Haaland, a força incansável por trás do sonho da Noruega no Mundial
seg, 17/11/2025 - 16:28
Ver mais seta para baixo