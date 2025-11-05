logo ebc
Zohran Mamdani, democrata e muçulmano, é eleito prefeito de Nova York

Político é o mais jovem a ocupar o cargo
Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 09:11
São Paulo
Democratic candidate for New York City mayor, Zohran Mamdani poses for a photo, during the New York City mayoral election, at the PS 20 The Clinton Hill School, in the Brooklyn borough of New York City, U.S., November 4, 2025. REUTERS/Kylie Cooper TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Kylie Cooper/Proibida reprodução

O democrata Zohran Mamdani foi eleito, na noite dessa terça-feira (4), novo prefeito da cidade de Nova York. Aos 34 anos, ele é o mais jovem a ocupar o cargo desde 1892.

Segundo agências internacionais, houve participação recorde da população, com mais de 2 milhões de votantes, maior número desde 1969. Mamdani recebeu mais de 50% dos votos e um grande apoio de jovens eleitores. O novo prefeito da cidade norte-americana venceu a disputa contra o independente Andrew Cuomo e contra Curtis Sliwa, republicano.

A vitória de Mamdani foi bastante celebrada, dada a importância de Nova York no cenário eleitoral dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, do partido Republicano, se colocou frontalmente contra Mamdani – que considerou “comunista” – e ameaçou cortar verbas da cidade caso ele vencesse.

O novo prefeito novaiorquino é descendente de imigrantes e é o primeiro muçulmano a ocupar o cargo. Ele se considera socialista e é favorável à causa palestina.

Vitória dos democratas

A eleição de Mamdani não foi a única conquista do Partido Democrata nestas eleições norte-americanas. Houve também votações para governador na Virgínia e Nova Jersey, dois importantes estados dos EUA.

A democrata Abigail Spanberger se elegeu governadora na Virgínia ao derrotar o republicano Glenn Youngkin. Mikie Sherrill, deputada federal, triunfou em Nova Jersey ao vencer o republicano Jack Ciattarelli.

O ex-presidente Barack Obama foi às redes sociais na noite de ontem cumprimentar os democratas pelas vitórias. Ele escreveu: “Parabéns a todos os candidatos democratas que venceram esta noite. É um lembrete de que quando nos unimos em torno de líderes fortes e com visão de futuro, que se importam com questões sérias, podemos vencer. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas o futuro parece um pouco mais brilhante”.

Relacionadas
Candidato democrata a prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, durante comício eleitoral 26/10/2025 REUTERS/Eduardo Munoz
Eleições em Nova York, Nova Jersey e Virgínia são teste para Trump
Edição:
Graça Adjuto
