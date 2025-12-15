logo ebc
Aliados da Venezuela apoiam Maduro enquanto aumentam tensões com EUA

Apoio foi manifestado durante cúpula da Alba nesse domingo (14)
 Leila Miller - Repórter da Reuters*
Publicado em 15/12/2025 - 09:14
Buenos Aires
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
© Donald Trump Truth Social/Divulgação
Reuters

Aliados regionais da Venezuela manifestaram apoio ao governo durante cúpula nesse domingo (14), condenando a apreensão de um navio petroleiro pelo governo Trump na semana passada.

A apreensão do navio-tanque Skipper, na costa da Venezuela na última quarta-feira (10), marcou a primeira captura de carga de petróleo venezuelana pelos Estados Unidos (EUA) desde que sanções norte-americanas foram impostas em 2019.

O apoio ao presidente Nicolás Maduro, em reunião virtual televisionada do bloco de esquerda Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba) de países caribenhos e latino-americanos, ocorreu durante a escalada de um reforço militar dos EUA no sul do Caribe.

"América Latina e Caribe enfrentam hoje ameaças que não têm precedentes nas últimas décadas", disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante a cúpula.

Referindo-se à apreensão do navio-tanque pelos EUA, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, exclamou: "eles são ladrões".

Os efeitos da apreensão podem se espalhar pela região, com as exportações de petróleo venezuelanas caindo drasticamente e Cuba, que já sofre para alimentar sua rede elétrica, correndo o risco de perder o fornecimento.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, não reconhece Maduro, no poder desde 2013, como líder legítimo da Venezuela. A região tem se tornado cada vez mais tensa à medida que os EUA têm realizado ataques mortais contra barcos suspeitos de tráfico de drogas na costa venezuelana e no leste do Oceano Pacífico. Maduro disse que Trump está tentando destituí-lo.

Na cúpula, Maduro pediu que o bloco Alba resista ao que descreveu como interferência ilegal na região.

"O projeto colonizador não ocorrerá", disse ele. "Nós seremos livres."

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

