Aliados da Venezuela apoiam Maduro enquanto aumentam tensões com EUA

Apoio foi manifestado durante cúpula da Alba nesse domingo (14)

Aliados regionais da Venezuela manifestaram apoio ao governo durante cúpula nesse domingo (14), condenando a apreensão de um navio petroleiro pelo governo Trump na semana passada.

A apreensão do navio-tanque Skipper, na costa da Venezuela na última quarta-feira (10), marcou a primeira captura de carga de petróleo venezuelana pelos Estados Unidos (EUA) desde que sanções norte-americanas foram impostas em 2019.

O apoio ao presidente Nicolás Maduro, em reunião virtual televisionada do bloco de esquerda Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba) de países caribenhos e latino-americanos, ocorreu durante a escalada de um reforço militar dos EUA no sul do Caribe.

"América Latina e Caribe enfrentam hoje ameaças que não têm precedentes nas últimas décadas", disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante a cúpula.

Referindo-se à apreensão do navio-tanque pelos EUA, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, exclamou: "eles são ladrões".

Os efeitos da apreensão podem se espalhar pela região, com as exportações de petróleo venezuelanas caindo drasticamente e Cuba, que já sofre para alimentar sua rede elétrica, correndo o risco de perder o fornecimento.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, não reconhece Maduro, no poder desde 2013, como líder legítimo da Venezuela. A região tem se tornado cada vez mais tensa à medida que os EUA têm realizado ataques mortais contra barcos suspeitos de tráfico de drogas na costa venezuelana e no leste do Oceano Pacífico. Maduro disse que Trump está tentando destituí-lo.

Na cúpula, Maduro pediu que o bloco Alba resista ao que descreveu como interferência ilegal na região.

"O projeto colonizador não ocorrerá", disse ele. "Nós seremos livres."

