Ataque em principal estação de metrô de Taiwan deixa mortos e feridos

Ao menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas
RTP
Publicado em 20/12/2025 - 15:02
Taipei
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Police collect evidence from a crime scene outside Eslite Spectrum Nanxi store near Zhongshan station as the entrance of the building is cordoned off with yellow crime scene tape, following an incident in which several were injured after a person released smoke bombs and attacked bystanders, according to the government and local media, in Taipei, Taiwan, December 19, 2025.
© REUTERS/Ann Wang
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um ataque na principal estação de metro de Taiwan. O suposto agressor estava armado com uma faca.

Ele lançou bombas de fumaça na estação ferroviária de Taipé e, em seguida, correu para uma estação de metro próxima, atacando pessoas pelo caminho.

De acordo com as autoridades, o suspeito morreu ao saltar de um edifício para escapar da detenção.

Segundo as autoridades ele tinha antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes.

As autoridades continuam a investigar o ataque. 

Taiwan Taipei Ataque Metrô
Ver mais seta para baixo