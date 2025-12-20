Ataque em principal estação de metrô de Taiwan deixa mortos e feridos

Ao menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um ataque na principal estação de metro de Taiwan. O suposto agressor estava armado com uma faca.

Ele lançou bombas de fumaça na estação ferroviária de Taipé e, em seguida, correu para uma estação de metro próxima, atacando pessoas pelo caminho.

De acordo com as autoridades, o suspeito morreu ao saltar de um edifício para escapar da detenção.

Segundo as autoridades ele tinha antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes.

As autoridades continuam a investigar o ataque.