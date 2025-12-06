logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ataque russo atinge setores de energia e transporte da Ucrãnia

Oito regiões foram afetadas com cortes e causando apagões
Pavel Polityuk*
Publicado em 06/12/2025 - 17:43
Kiev
Reuters

Um ataque russo em larga escala com drones e mísseis danificou instalações de energia em oito regiões ucranianas, causando apagões e forçando usinas nucleares a cortar a produção de energia, disseram autoridades e a Agência Internacional de Energia Atômica neste sábado.

A Rússia aumentou seus ataques ao setor de energia e à infraestrutura da Ucrânia nas últimas semanas, tendo como alvo usinas de energia e centros ferroviários à medida que o inverno se intensifica.

Não houve nenhum avanço nas conversações intermediadas pelos Estados Unidos nesta semana com o objetivo de encerrar o conflito.

A Ucrânia opera três usinas nucleares que produzem mais da metade da eletricidade do país e a agência atômica disse que as usinas cortaram a produção devido a "atividades militares generalizadas durante a noite".

Os militares ucranianos disseram que a Rússia havia lançado 653 drones e 51 mísseis contra a Ucrânia durante a noite. As forças ucranianas derrubaram 585 drones e 30 mísseis, disseram os militares.

Instalações de geração de energia e calor nas regiões de Chernihiv, Zaporizhzhia, Lviv e Dnipropetrovsk foram alvos do ataque, informou o Ministério do Desenvolvimento de Comunidades e Territórios da Ucrânia.

Ele disse no Telegram que 9.500 clientes permaneceram sem aquecimento e 34.000 sem abastecimento de água na região sul de Odesa.

"As instalações portuárias (em Odesa) também foram atacadas: parte da infraestrutura foi desenergizada e os operadores passaram a usar energia de reserva de geradores", disse o ministério.

"O trabalho de reparo de emergência já está em andamento onde as condições de segurança permitem. As empresas de energia estão fazendo todo o possível para restaurar a energia para todos os clientes o mais rápido possível", disse o ministério da energia no Telegram.

Relacionadas
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mortes por enchentes na Ilha de Sumatra ultrapassam 900
Casa Branca
EUA reafirmam "proeminência" na América Latina em recado à China
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
Preços mundiais dos alimentos caem pelo 3º mês em novembro, diz FAO
Rússia Ucrânia ataque drones energia apagão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Ataque russo atinge setores de energia e transporte da Ucrãnia
sab, 06/12/2025 - 17:43
Logo da Agência Brasil
Internacional Consolidação da trégua em Gaza está em momento crítico, diz Catar
sab, 06/12/2025 - 17:02
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Internacional Mortes por enchentes na Ilha de Sumatra ultrapassam 900
sab, 06/12/2025 - 16:57
Brasília (DF), 06/12/2025 - Palavras que voam: exposição no SESI Lab celebra 50 anos do Dicionário Aurélio Foto: CNI/Divulgação
Cultura Exposição em Brasília celebra 50 anos do Dicionário Aurélio
sab, 06/12/2025 - 16:21
Jun 16, 2022; New York, New York, USA; A general view of a hallway showing the FIFA World Cup 2026 logo leading to the FIFA World Cup Announcement room. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
Esportes Saiba horário e local da final da Copa do Mundo 2026
sab, 06/12/2025 - 15:50
Brasília (DF), 06/12/2025 - Maria de Lourdes Freire Matos tinha 25 anos de idade, ocupava a patente de Cabo e era musicista do Regimento. Foto: Maria de Lourdes Freire Matos/Instagram
Geral Soldado confessa feminicídio e incêndio de quartel em Brasília
sab, 06/12/2025 - 15:19
Ver mais seta para baixo