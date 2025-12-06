Ataque russo atinge setores de energia e transporte da Ucrãnia

Oito regiões foram afetadas com cortes e causando apagões

Um ataque russo em larga escala com drones e mísseis danificou instalações de energia em oito regiões ucranianas, causando apagões e forçando usinas nucleares a cortar a produção de energia, disseram autoridades e a Agência Internacional de Energia Atômica neste sábado.

A Rússia aumentou seus ataques ao setor de energia e à infraestrutura da Ucrânia nas últimas semanas, tendo como alvo usinas de energia e centros ferroviários à medida que o inverno se intensifica.

Não houve nenhum avanço nas conversações intermediadas pelos Estados Unidos nesta semana com o objetivo de encerrar o conflito.

A Ucrânia opera três usinas nucleares que produzem mais da metade da eletricidade do país e a agência atômica disse que as usinas cortaram a produção devido a "atividades militares generalizadas durante a noite".

Os militares ucranianos disseram que a Rússia havia lançado 653 drones e 51 mísseis contra a Ucrânia durante a noite. As forças ucranianas derrubaram 585 drones e 30 mísseis, disseram os militares.

Instalações de geração de energia e calor nas regiões de Chernihiv, Zaporizhzhia, Lviv e Dnipropetrovsk foram alvos do ataque, informou o Ministério do Desenvolvimento de Comunidades e Territórios da Ucrânia.

Ele disse no Telegram que 9.500 clientes permaneceram sem aquecimento e 34.000 sem abastecimento de água na região sul de Odesa.

"As instalações portuárias (em Odesa) também foram atacadas: parte da infraestrutura foi desenergizada e os operadores passaram a usar energia de reserva de geradores", disse o ministério.

"O trabalho de reparo de emergência já está em andamento onde as condições de segurança permitem. As empresas de energia estão fazendo todo o possível para restaurar a energia para todos os clientes o mais rápido possível", disse o ministério da energia no Telegram.