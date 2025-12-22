Ataques de Israel deixam 405 mil mortos em Gaza desde cessar-fogo

Nesse domingo, hospitais receberam corpos de mais 12 pessoas

Pelo menos 405 pessoas morreram devido a ataques israelenses na Faixa de Gaza, mesmo com o cessar-fogo acertado em 10 de outubro com o Hamas, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo grupo islâmico radical palestino.

Os hospitais de Gaza receberam os corpos de 12 pessoas nesse domingo (21), quatro das quais foram mortas e oito cujos corpos foram recuperados de escombros.

O Ministério da Saúde informou ainda que o número total de feridos desde que o cessar-fogo entrou em vigor chegou a 1.115.

Israel continua a controlar 54% da Faixa de Gaza, após suas tropas se retirarem para a chamada "linha amarela", onde continuam a disparar quase diariamente contra palestinos por serem considerados suspeitos.

O último relatório das autoridades palestinas registrou mais quatro mortes de cidadãos na sequência de desabamentos de prédios, elevando o número total de mortos para 15. Muitos desses prédios foram bombardeados durante a guerra e agora são afetados pelas tempestades de inverno.

"Diversas vítimas permanecem sob os escombros e nas estradas, onde ambulâncias e equipes da Defesa Civil não conseguem chegar", alertou o Ministério da Saúde palestino.

No total, desde que Israel iniciou a ofensiva militar em Gaza, em retaliação ao ataque do Hamas, em 7 outubro de 2023, 70.937 palestinos foram mortos e 171.192 ficaram feridos, muitos com amputações e sequelas permanentes, incluindo crianças e mulheres.

