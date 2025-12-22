logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ataques de Israel deixam 405 mil mortos em Gaza desde cessar-fogo

Nesse domingo, hospitais receberam corpos de mais 12 pessoas
Lusa*
Publicado em 22/12/2025 - 09:28
Gaza
Palestinos caminham em meio a escombros na Cidade de Gaza 31/10/2025 REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
© REUTERS/ Ebrahim Hajjaj/proibida a reprodução
Lusa

Pelo menos 405 pessoas morreram devido a ataques israelenses na Faixa de Gaza, mesmo com o cessar-fogo acertado em 10 de outubro com o Hamas, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo grupo islâmico radical palestino.

Os hospitais de Gaza receberam os corpos de 12 pessoas nesse domingo (21), quatro das quais foram mortas e oito cujos corpos foram recuperados de escombros.

O Ministério da Saúde informou ainda que o número total de feridos desde que o cessar-fogo entrou em vigor chegou a 1.115.

Israel continua a controlar 54% da Faixa de Gaza, após suas tropas se retirarem para a chamada "linha amarela", onde continuam a disparar quase diariamente contra palestinos por serem considerados suspeitos.

O último relatório das autoridades palestinas registrou mais quatro mortes de cidadãos na sequência de desabamentos de prédios, elevando o número total de mortos para 15. Muitos desses prédios foram bombardeados durante a guerra e agora são afetados pelas tempestades de inverno.

"Diversas vítimas permanecem sob os escombros e nas estradas, onde ambulâncias e equipes da Defesa Civil não conseguem chegar", alertou o Ministério da Saúde palestino.

No total, desde que Israel iniciou a ofensiva militar em Gaza, em retaliação ao ataque do Hamas, em 7 outubro de 2023, 70.937 palestinos foram mortos e 171.192 ficaram feridos, muitos com amputações e sequelas permanentes, incluindo crianças e mulheres.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Israel mata comandante do Hamas em ataque a Gaza, diz mídia israelense
Crianças palestinas carregam panelas enquanto fazem fila para receber comida preparada em uma cozinha de caridade, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza 14/12/2023 REUTERS/Saleh Salem
ONU: número de crianças com desnutrição aguda em Gaza é muito alto
Palestino com um balde entre escombros na Cidade de Gaza 14/10/2025 Reuters/Dawoud Abu Alkas/Proibida reprodução
Tempestade polar em Gaza deixa pelo menos 11 mortos
Conflito no Oriente Médio Gaza Mortes ataques israelenses
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Notas de 200 reais 02/09/2020 REUTERS/Adriano Machado
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 4,33% este ano
seg, 22/12/2025 - 09:43
Palestinos caminham em meio a escombros na Cidade de Gaza 31/10/2025 REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
Internacional Ataques de Israel deixam 405 mil mortos em Gaza desde cessar-fogo
seg, 22/12/2025 - 09:28
Logo da Agência Brasil
Cultura Exposição mostra aspectos pouco conhecidos da obra O Pequeno Príncipe
seg, 22/12/2025 - 09:02
Salvador (BA), 19/12/2025 - Cantor Reginaldo Rossi. TV Brasil exibe episódio do premiado programa Caminhos da Reportagem, intitulado “O Brega é Pop – Parte 2”. Foto: Patrick Silva/Divulgação
Cultura Caminhos da Reportagem exibe 2ª parte de especial dedicado ao brega
seg, 22/12/2025 - 08:32
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Economia Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda
seg, 22/12/2025 - 08:02
Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9
seg, 22/12/2025 - 07:28
Ver mais seta para baixo