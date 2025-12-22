logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ataques de Israel deixam 405 mortos em Gaza desde cessar-fogo

Nesse domingo, hospitais receberam corpos de mais 12 pessoas
Lusa*
Publicado em 22/12/2025 - 09:28
Gaza
Palestinos caminham em meio a escombros na Cidade de Gaza 31/10/2025 REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
© REUTERS/ Ebrahim Hajjaj/proibida a reprodução
Lusa

Pelo menos 405 pessoas morreram devido a ataques israelenses na Faixa de Gaza, mesmo com o cessar-fogo acertado em 10 de outubro com o Hamas, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo grupo islâmico radical palestino.

Os hospitais de Gaza receberam os corpos de 12 pessoas nesse domingo (21), quatro das quais foram mortas e oito cujos corpos foram recuperados de escombros.

O Ministério da Saúde informou ainda que o número total de feridos desde que o cessar-fogo entrou em vigor chegou a 1.115.

Israel continua a controlar 54% da Faixa de Gaza, após suas tropas se retirarem para a chamada "linha amarela", onde continuam a disparar quase diariamente contra palestinos por serem considerados suspeitos.

O último relatório das autoridades palestinas registrou mais quatro mortes de cidadãos na sequência de desabamentos de prédios, elevando o número total de mortos para 15. Muitos desses prédios foram bombardeados durante a guerra e agora são afetados pelas tempestades de inverno.

"Diversas vítimas permanecem sob os escombros e nas estradas, onde ambulâncias e equipes da Defesa Civil não conseguem chegar", alertou o Ministério da Saúde palestino.

No total, desde que Israel iniciou a ofensiva militar em Gaza, em retaliação ao ataque do Hamas, em 7 outubro de 2023, 70.937 palestinos foram mortos e 171.192 ficaram feridos, muitos com amputações e sequelas permanentes, incluindo crianças e mulheres.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Israel mata comandante do Hamas em ataque a Gaza, diz mídia israelense
Crianças palestinas carregam panelas enquanto fazem fila para receber comida preparada em uma cozinha de caridade, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza 14/12/2023 REUTERS/Saleh Salem
ONU: número de crianças com desnutrição aguda em Gaza é muito alto
Palestino com um balde entre escombros na Cidade de Gaza 14/10/2025 Reuters/Dawoud Abu Alkas/Proibida reprodução
Tempestade polar em Gaza deixa pelo menos 11 mortos
Conflito no Oriente Médio Gaza mortes ataques israelenses
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira, brasil, Estêvão
Esportes Brasil encerra 2025 na 5ª posição do ranking de seleções da Fifa
seg, 22/12/2025 - 18:21
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas.
Economia Anac discute com aéreas aumento de voos no Santos Dumont; Paes critica
seg, 22/12/2025 - 17:48
Brasília (DF), 24/03/2025 - Centro de reciclagem de garrafa pet. Foto: Edmar Chaperman/Funasa
Meio Ambiente Plásticos não recicláveis geram perdas e sobrecarga a catadores no Rio
seg, 22/12/2025 - 17:33
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mais de 141 mil ainda não sacaram abono salarial; veja como consultar
seg, 22/12/2025 - 17:15
Brasília (DF), 22/12/2025 - Empresa anuncia adiamento do lançamento de foguete a partir de Alcântara (MA) O lançamento faz parte de uma parceria entre o DCTA e a empresa sul-coreana INNOSPACE, com apoio da AEB/MCTI. Foto: MCTI
Geral Lançamento de foguete em Alcântara é adiado para 22h
seg, 22/12/2025 - 16:16
Brasília (DF), 01/10/2024 - Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ). Eleições 2024. Foto: Carolina Antunes/Presidência da República
Justiça Trama golpista: Moraes determina retomada de processo contra Ramagem
seg, 22/12/2025 - 15:56
Ver mais seta para baixo