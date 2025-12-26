logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Atentado à bomba contra mesquita na Síria deixa pelo menos 5 mortos

Ministério da Saúde informa que há cerca de 20 feridos
Cristina Sambado - Repórter da RTP*
Publicado em 26/12/2025 - 10:51
Damasco
A man stands next to a Christmas three adorned with a decoration reading: Ours tree decoration, our church's martyrs
© Reuters/Yamam al Shaar/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Uma explosão no interior de uma mesquita da minoria alauíta em Homs, no oeste da Síria, provocou nesta sexta-feira (26) a morte de pelo menos cinco pessoas. O Ministério sírio da Saúde, citado pela agência estatal de notícias Sana, fala em mais de duas dezenas de feridos.

"Uma explosão terrorista atingiu a Mesquita Ali Ben Abi Taleb durante as orações de sexta-feira na Rua Al-Khadri, no distrito de Wadi al-Dahab, em Homs", informou o Ministério do Interior em comunicado.

O administrador local, Issam Naameh, acrescentou à Reuters que a explosão ocorreu durante as orações do meio-dia desta sexta-feira, normalmente a hora de maior movimento nas mesquitas.

A agência Sana publicou imagens de equipes de resgate e forças de segurança examinando os destroços espalhados pelo tapete verde da mesquita. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), organização não governamental (ONG) com sede no Reino Unido e uma vasta rede de fontes na Síria, disse que ainda não é possível determinar se a explosão foi causada por um atentado suicida ou por um engenho explosivo improvisado.

A cidade de Homs, predominantemente sunita, tem diversos bairros habitados pela minoria alauíta.

É a esta minoria muçulmana que pertence o presidente Bashar al-Assad, deposto em dezembro de 2024 por uma coligação de grupos rebeldes islâmicos sunitas liderados por Ahmad al-Sharaa, atual presidente em exercício da Síria. Desde então, a comunidade tem sido alvo de ataques. A Síria vem sendo atingida por vários episódios de violência desde que o antigo líder Bashar al-Assad, alauita, foi deposto por uma ofensiva rebelde no ano passado e substituído por um governo liderado por membros da maioria muçulmana sunita.

Segundo uma comissão nacional de inquérito, pelo menos 1.426 dos seus membros foram mortos em confrontos ocorridos em março entre as forças de segurança e homens leais a Bashar al-Assad, no oeste do país.

O Observatório Sírio estimou o número de mortos em mais de 1.700, a maioria alauitas.

No início deste mês, dois soldados norte-americanos e um intérprete civil foram mortos no centro da Síria por um atacante descrito pelas autoridades como suspeito, membro do Estado Islâmico, um violento grupo muçulmano sunita.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
A KC-135 Stratotanker aircraft takes off from a base in the U.S. Central Command area of responsibility, December 19, 2025 in support of Operation Hawkeye Strike as the U.S. military launched large-scale strikes against dozens of Islamic State targets in Syria in retaliation for an attack on U.S. personnel, U.S. officials said. U.S. Air Force Photo/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
EUA lançam "ataque maciço" contra alvos do Estado Islâmico na Síria
Síria mesquita atentado bomba mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 20/06/2023 CPMI do 8 de Janeiro ouve ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Tornozeleira de Silvinei ficou sem sinal na madrugada de Natal, diz PF
sex, 26/12/2025 - 14:23
Queima de fogos no Réveillon de Copacabana - Foto: Prefeitura do Rio
Geral Réveillon do Rio terá 13 palcos; prefeitura garante segurança
sex, 26/12/2025 - 14:20
O Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal,Silvinei Vasques, é entrevistada no programa A Voz do Brasil.
Justiça Moraes decreta prisão preventiva de ex-diretor da PRF Silvinei Vasques
sex, 26/12/2025 - 13:41
O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, durante entrevista coletiva sobre a Operação Eleições 2022 no segundo turno.
Geral Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é preso no Paraguai
sex, 26/12/2025 - 13:14
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Bloqueio atmosférico causa alerta de calor em oito estados
sex, 26/12/2025 - 13:13
Brasília (DF), 26/12/2025 - Morre Mãe Carmen, ialorixá do Terreiro do Gantois, aos 98 anos. Foto: Emmanuel Pitt/Wikimedia Commons
Geral Morre Mãe Carmen, líder do Terreiro do Gantois em Salvador
sex, 26/12/2025 - 12:56
Ver mais seta para baixo