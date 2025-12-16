Atiradores da Austrália se inspiraram no Estado Islâmico, diz polícia

Dois homens que atacaram um evento de Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, viajaram para as Filipinas antes do ataque que matou 15 pessoas e parecem ter sido inspirados pelo Estado Islâmico, informou a polícia nesta terça-feira (16).

O ataque de domingo (14) foi o pior tiroteio em massa na Austrália em quase 30 anos e está sendo investigado como um ato de terrorismo contra a comunidade judaica.

O número de mortos chega a 16, incluindo um dos supostos atiradores, identificado pela polícia como Sajid Akram, 50 anos, que foi baleado pela polícia.

O filho de 24 anos do homem e suposto cúmplice, identificado pela mídia local como Naveed Akram, estava em estado grave no hospital depois de também ter sido baleado.

Viagem às Filipinas

A polícia australiana disse ainda que os dois homens viajaram para as Filipinas no mês passado e que o propósito da viagem está sendo investigado.

As autoridades de imigração das Filipinas disseram que os dois viajaram para Manila e depois para Davao, no sul do país, em 1º de novembro e partiram em 28 de novembro, poucas semanas antes do ataque a tiros em Bondi.

O pai viajou com um passaporte indiano, enquanto o filho tinha um passaporte australiano, disseram as autoridades, ao acrescentar que não era conclusiva a ligação deles a qualquer grupo terrorista ou que tivessem recebido treinamento no país.

Sabe-se que as redes ligadas ao Estado Islâmico operam nas Filipinas e exerceram alguma influência no sul do país. Elas foram reduzidas a células enfraquecidas que operam na ilha de Mindanao nos últimos anos, longe da escala de influência que exerceram durante o cerco de Marawi em 2017.

"As primeiras indicações apontam para um ataque terrorista inspirado pelo Estado Islâmico, supostamente cometido por um pai e um filho", disse a comissária da Polícia Federal Australiana Krissy Barrett em uma coletiva de imprensa.

"Essas são as supostas ações daqueles que se alinharam a uma organização terrorista, não a uma religião."

A polícia também disse que o veículo registrado em nome do homem mais jovem continha dispositivos explosivos improvisados e duas bandeiras caseiras associadas ao ISIS (Estado Islâmico) – um grupo militante designado pela Austrália e por muitos outros países como uma organização terrorista.

O pai e o filho supostamente dispararam contra centenas de pessoas no festival durante uma matança de aproximadamente 10 minutos em um dos principais destinos turísticos da Austrália, forçando as pessoas a fugirem e se abrigarem antes de ambos serem baleados pela polícia.