Atiradores da Austrália se inspiraram no Estado Islâmico, diz polícia

Ataque na praia de Bondi em festival judaico deixou 16 mortos
Christine Chen e Renju Jose – repórteres da Reuters
Publicado em 16/12/2025 - 13:53
Sydney
A police officer stands guard following the attack on a Jewish holiday celebration at Sydney's Bondi Beach, in Sydney, Australia, December 15, 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone
Reuters

Dois homens que atacaram um evento de Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, viajaram para as Filipinas antes do ataque que matou 15 pessoas e parecem ter sido inspirados pelo Estado Islâmico, informou a polícia nesta terça-feira (16).

O ataque de domingo (14) foi o pior tiroteio em massa na Austrália em quase 30 anos e está sendo investigado como um ato de terrorismo contra a comunidade judaica.

O número de mortos chega a 16, incluindo um dos supostos atiradores, identificado pela polícia como Sajid Akram, 50 anos, que foi baleado pela polícia.

O filho de 24 anos do homem e suposto cúmplice, identificado pela mídia local como Naveed Akram, estava em estado grave no hospital depois de também ter sido baleado.

Viagem às Filipinas 

A polícia australiana disse ainda que os dois homens viajaram para as Filipinas no mês passado e que o propósito da viagem está sendo investigado.

As autoridades de imigração das Filipinas disseram que os dois viajaram para Manila e depois para Davao, no sul do país, em 1º de novembro e partiram em 28 de novembro, poucas semanas antes do ataque a tiros em Bondi.

O pai viajou com um passaporte indiano, enquanto o filho tinha um passaporte australiano, disseram as autoridades, ao acrescentar que não era conclusiva a ligação deles a qualquer grupo terrorista ou que tivessem recebido treinamento no país.

Sabe-se que as redes ligadas ao Estado Islâmico operam nas Filipinas e exerceram alguma influência no sul do país. Elas foram reduzidas a células enfraquecidas que operam na ilha de Mindanao nos últimos anos, longe da escala de influência que exerceram durante o cerco de Marawi em 2017.

"As primeiras indicações apontam para um ataque terrorista inspirado pelo Estado Islâmico, supostamente cometido por um pai e um filho", disse a comissária da Polícia Federal Australiana Krissy Barrett em uma coletiva de imprensa.

"Essas são as supostas ações daqueles que se alinharam a uma organização terrorista, não a uma religião."

A polícia também disse que o veículo registrado em nome do homem mais jovem continha dispositivos explosivos improvisados e duas bandeiras caseiras associadas ao ISIS (Estado Islâmico) – um grupo militante designado pela Austrália e por muitos outros países como uma organização terrorista.

O pai e o filho supostamente dispararam contra centenas de pessoas no festival durante uma matança de aproximadamente 10 minutos em um dos principais destinos turísticos da Austrália, forçando as pessoas a fugirem e se abrigarem antes de ambos serem baleados pela polícia.

 

