Internacional

Ativista iraniana ganhadora do Nobel da Paz é presa em Teerã

Narges Mohammadi recebeu prêmio por luta pelos diretos das mulheres
Gwladys Fouché - Reuters
Publicado em 12/12/2025 - 17:12
Oslo
Um espaço vazio para indicar ausêncua da vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, na cerimônia de premiação 10 de dezembro de 2023. Foto: NTB/Javad Parsa/REUTERS - Proibido reproduzir
© NTB/Javad Parsa/REUTERS - Proibido a reprodução
Reuters

 A ativista iraniana de direitos humanos e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi foi presa de forma "brutal" no Irã e deve ser libertada imediatamente, disse nesta sexta-feira o Comitê Norueguês do Nobel, que concede o prêmio.

Mohammadi já cumpriu uma série de sentenças por acusações que incluíam a divulgação de propaganda contra a República Islâmica. No fim do ano passado, foi libertada da prisão Evin, em Teerã, após a suspensão de sua pena para tratamento médico.

Mohammadi recebeu o prêmio em 2023, após campanha de três décadas pelos direitos das mulheres e pela abolição da pena de morte no Irã.

"O Comitê Norueguês do Nobel pede às autoridades iranianas que esclareçam imediatamente o paradeiro de Mohammadi, garantam sua segurança e integridade e a libertem sem condições", disse o órgão de premiação em um comunicado.

A prisão ocorre um dia após a chegada à Noruega da vencedora do Prêmio Nobel da Paz deste ano, a venezuelana Maria Corina Machado.

"Dada a estreita colaboração entre os regimes do Irã e da Venezuela, o Comitê Norueguês do Nobel observa que a Sra. Mohammadi foi presa no momento em que o Prêmio Nobel da Paz foi concedido à líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado", disse o comitê.

 

