logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Bomba detonada em carro mata general russo em Moscou

Sarvarov chefiava treinamento operacional do Exército no Estado-Maior
Reuters*
Publicado em 22/12/2025 - 10:24
-
Brasília (DF), 22/12/2025 - Carro-bomba mata general russo em Moscou, dizem investigadores Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova/Proibida reprodução
© REUTERS/Anastasia Barashkova/Proibida reprodução
Reuters

Um general russo foi morto, no sul de Moscou, pela explosão de uma bomba em seu carro nesta segunda-feira (22), disseram investigadores russos, acrescentando que suspeitam que os serviços especiais ucranianos podem estar por trás do ataque.

A bomba explodiu sob o carro Kia Sorento dirigido pelo tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da diretoria de treinamento operacional do Exército no Estado-Maior russo, quando ele saiu de uma vaga de estacionamento às 06h55, horário de Moscou.

O Comitê Estatal de Investigação da Rússia disse que Sarvarov havia morrido em decorrência dos ferimentos e publicou um vídeo do veículo destruído, com sangue visível no assento do motorista e uma das portas arrebentada.

Svetlana Petrenko, porta-voz do comitê, disse que os investigadores estão reunindo provas forenses, interrogando testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança.

"Várias versões para o assassinato estão sendo examinadas, uma das quais envolve o possível papel dos serviços de inteligência ucranianos na organização do crime", disse ela.

Não houve nenhum comentário oficial da Ucrânia.

O Myrotvorets, um site ucraniano não oficial que fornece um banco de dados de pessoas descritas como criminosos de guerra ou traidores, atualizou sua entrada sobre Sarvarov para dizer que o homem de 56 anos havia sido "liquidado".

Uma série de figuras militares russas e apoiadores de alto nível da guerra de Moscou na Ucrânia foram assassinados durante o conflito de quase quatro anos, e a inteligência militar ucraniana disse que foi responsável por vários ataques.

Entre as pessoas mortas em atentados anteriores com carros-bomba em Moscou ou nas proximidades estão um membro graduado do Estado-Maior, o chefe das tropas de proteção nuclear, biológica e química da Rússia e a filha de uma importante figura nacionalista russa.

Segundo a agência de notícias Interfax, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente Vladimir Putin foi informado imediatamente sobre o ataque a Sarvarov.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Moscou
Tensão na Venezuela: Rússia adverte para "consequências imprevisíveis"
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with CEO of Rostec state corporation Sergei Chemezov in Moscow, Russia, December 28, 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Putin diz que Rússia tomará toda região ucraniana de Donbas
Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante reunião em Ashgabat, no Turcomenistão.
Putin: tropas ucranianas vão sair do leste do país por bem ou por mal
Rússia Moscou Exército Russo guerra Ucrânia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Política Nova lei redefine atuação da polícia judicial
seg, 22/12/2025 - 12:59
Bebê em enfermaria de maternidade em Cabul, no Afeganistão
Geral Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista
seg, 22/12/2025 - 12:23
01/06/2023 - Transito de veiculos para viagens de fim de ano na Ponte Rio-Niterói. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Prefeitura de São Paulo suspende rodízio de carros neste fim de ano
seg, 22/12/2025 - 12:11
Programa Natal sem Fome é retomado no Rio - Foto Raquel Júnia/Radiojornalismo EBC
Direitos Humanos Alimentos da agricultura familiar abastecem a cesta do Natal sem Fome
seg, 22/12/2025 - 11:42
Vista aérea dos tanques de armazenamento de água da usina nuclear de Fukushima, no Japão.
Internacional Japão vai reativar usina nuclear de Fukushima 15 anos após desastre
seg, 22/12/2025 - 11:17
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED 619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Décima parcela do Programa Pé-de-meia começa a ser paga nesta segunda
seg, 22/12/2025 - 11:09
Ver mais seta para baixo