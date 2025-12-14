logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Chile vai às urnas neste domingo para eleger presidente no 2º turno

Disputam José Kast, da extrema direita, e Jeannette Jara, governista
Agência Brasil*
Publicado em 14/12/2025 - 07:30
Brasília
People queue at a polling station, on the day of the general election, in Santiago, Chile November 16, 2025. REUTERS/Pablo Sanhueza
© REUTERS/Pablo Sanhueza/Proibida reprodução

Cerca de 15,8 milhões de eleitores chilenos vão às urnas neste domingo (14) para o segundo turno da eleição presidencial. A ex-ministra do Trabalho Jeannette Jara, de 51 anos, do Partido Comunista e da coalizão governista, disputa com o ex-deputado José Kast, de 59, do Partido Republicano e ultradireitista. O eleito sucederá ao atual presidente Gabriel Boric. No Chile, não é permitida a reeleição.

No primeiro turno, a candidata comunista venceu com 3.476.554 votos (26,85%). O segundo colocado, José Kast, teve 3.097.685 votos (23,92%). Kast é candidato pela terceira vez e foi derrotado por Boric há quatro anos.

A campanha presidencial se encerrou na última sexta-feira (12). Nas plataformas dos candidatos, enquanto Kast promete endurecer políticas migratórias e reforçar a lei e a ordem, Jeannette Jara aposta em reformas sociais, combate ao crime e diálogo com eleitores indecisos.

As pesquisas locais divulgadas pelas agências locais e internacionais apontaram vantagem para Kast.

A novidade nas eleições deste ano foi o voto obrigatório. Na última eleição presidencial, há quatro anos, a abstenção foi de 53%.

Relações com o Brasil

O Chile é o maior produtor mundial de cobre e o segundo maior produtor de lítio e não tem fronteira física com o Brasil. Nos últimos anos, os países buscaram estreitar relações comerciais.

Em abril de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os empresários chilenos e brasileiros devem aprofundar os acordos comerciais para alavancar o crescimento da economia dos dois países.

Naquele mês, houve em Brasília o Fórum Empresarial Brasil-Chile. Na ocasião, Lula defendeu que seria preciso que os empresários chilenos e brasileiros buscassem fazer bons negócios em que todos ganhassem.

"E, como maior economia da América Latina, o Brasil tem que entender que é obrigado a flexibilizar para que as coisas possam acontecer”, disse Lula, ao lado do presidente Gabriel Boric.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América do Sul, com predominância para bens industriais. Já o Chile é o sétimo maior parceiro comercial do Brasil e representa 2,1% da corrente de comércio brasileira.

*Com informações de agências internacionais parceiras da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Relacionadas
FILE PHOTO: FILE PHOTO: FILE PHOTO: Jose Antonio Kast, presidential candidate of the far-right Republican Party, waves to his supporters, following early results during the presidential election, in Santiago, Chile November 16, 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo/File Photo/File Photo
Candidato de extrema-direita pode limitar acesso ao aborto no Chile
People queue at a polling station, on the day of the general election, in Santiago, Chile November 16, 2025. REUTERS/Pablo Sanhueza
Eleições presidenciais no Chile vão para segundo turno
Edição:
Juliana Andrade
Eleições no Chile Chile
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cruzeiro, Corinthians, Copa do Brasil
Esportes Finalistas da Copa do Brasil serão conhecidos neste domingo
dom, 14/12/2025 - 07:33
Brasília (DF), 16/09/2025 – Escritor Olavo Bilac Foto: Dominio público
Geral Hoje é Dia: Olavo Bilac e Nuno Roland são destaques da semana
dom, 14/12/2025 - 07:30
People queue at a polling station, on the day of the general election, in Santiago, Chile November 16, 2025. REUTERS/Pablo Sanhueza
Internacional Chile vai às urnas neste domingo para eleger presidente no 2º turno
dom, 14/12/2025 - 07:30
13/12/2025 - Mundial de Clubes de vôlei feminino. Osasco e Praia perdem e decidem 3º lugar no Mundial de vôlei feminino. Foto: FIVB/Divulgação
Esportes Osasco e Praia perdem e decidem 3º lugar no Mundial de vôlei feminino
sab, 13/12/2025 - 18:58
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Vacinas de poliomelite, sarampo; caxumba e rubéola produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Estado de São Paulo confirma segundo caso de sarampo em 2025
sab, 13/12/2025 - 18:00
13/12/2025 - Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions. Foto: Fiba/Divulgação
Esportes Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions
sab, 13/12/2025 - 17:20
Ver mais seta para baixo