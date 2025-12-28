logo ebc
China dá boas-vindas à trégua entre Tailândia e Camboja

Países encerraram semanas de confrontos que mataram 101 pessoas
Reuters
Publicado em 28/12/2025 - 13:50
Pequim 
Brasília (DF), 19/01/2024 - O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, durante cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa, no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Reuters

A China parabenizou o Camboja neste domingo (28) por chegar a um cessar-fogo com a Tailândia após semanas de combates na fronteira, enquanto as autoridades dos três países se preparam para iniciar uma reunião de dois dias no sudoeste da China.

No sábado, a Tailândia e o Camboja encerraram semanas de violentos confrontos na fronteira que mataram pelo menos 101 pessoas e deslocaram mais de meio milhão de pessoas, ao chegarem a um acordo sobre o segundo cessar-fogo nos últimos meses.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em uma reunião com seu colega cambojano, chamou o cessar-fogo de "um passo importante para restaurar a paz" e disse que está "de acordo com as expectativas compartilhadas pelos países da região".

O principal diplomata do Camboja, Prak Sokhonn, e seu colega tailandês, Sihasak Phuangketkeow, devem se reunir com Wang na província chinesa de Yunnan neste domingo e na segunda-feira para discutir a situação da fronteira.

O Camboja e a Tailândia devem "promover um cessar-fogo completo e duradouro, retomar as trocas normais e reconstruir a confiança mútua", disse Wang, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua.

Os diplomatas e oficiais militares dos dois países devem usar a reunião em Yunnan como uma oportunidade para "se comunicar de maneira flexível e melhorar o entendimento", acrescentou Wang.

A China está disposta a fornecer ajuda humanitária ao Camboja para o assentamento dos deslocados nas regiões de fronteira, disse ele.

 

FILE PHOTO: Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian gestures during a press conference in Beijing, China March 20, 2024. Reuters/Tingshu Wang/Proibida reprodução
China diz que interceptação de navios pelos EUA é "violação grave"
China Tailândia Camboja
