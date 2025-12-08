China deve importar recorde de soja em 2025

Importações se dão em meio a fortes compras da América do Sul

As importações de soja pela China atingiram o nível mais alto em novembro desde 2021, segundo cálculo da Reuters com base em dados alfandegários divulgados nesta segunda-feira (8), A previsão é de recorde de chegadas anuais em meio a fortes compras da América do Sul e uma trégua comercial dos Estados Unidos (EUA).

O maior comprador mundial de soja importou 8,11 milhões de toneladas em novembro, disse a Administração Geral das Alfândegas, um aumento de 13,4% em relação às 7,15 milhões de toneladas do ano anterior.

Nos primeiros 11 meses do ano, as importações de soja da China aumentaram 6,9% em relação ao ano anterior, para 103,79 milhões de toneladas, segundo os dados da alfândega. Os embarques de novembro caíram 14,5% em relação a outubro.

"As importações de soja em novembro ficaram um pouco abaixo de nossas expectativas", disse Rosa Wang, analista da JCI, agroconsultoria sediada em Xangai.

"Olhando para 2025 (ano completo), esperamos que as importações de soja pela China atinjam um recorde -- potencialmente ultrapassando 110 milhões de toneladas -- impulsionadas pelas fortes compras comerciais do Brasil, bem como pela chegada de soja dos EUA."

As importações de soja pela China bateram recordes de maio a outubro deste ano, conforme os compradores aumentaram drasticamente as compras da América do Sul por temer um déficit se a guerra comercial com Washington continuasse, o que mais tarde contribuiu para o excesso de oferta.

"Os estoques de soja e farelo de soja nas esmagadoras domésticas estão atualmente altos, aumentando a pressão de venda", disse Wang Wenshen, analista da Sublime China Information.

Wang estimou que as importações de dezembro poderiam chegar a 8,6 milhões de toneladas, levando as importações do ano inteiro a um recorde de cerca de 112 milhões de toneladas.

A China, que evitou as compras de soja dos EUA por meses, em meio a um tenso impasse comercial entre Washington e Pequim, intensificou as importações recentemente após as conversas entre os líderes dos dois países, no final de outubro, na Coreia do Sul.

A Cofco, compradora estatal de grãos, liderou as compras, reservando cerca de 2,7 milhões de toneladas de soja dos EUA desde o final de outubro, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA.

Os negócios recentes permanecem bem abaixo da meta de fim de ano da Casa Branca, de 12 milhões de toneladas, mas o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, sugeriu, na semana passada, que o prazo poderia ser empurrado para o fim de fevereiro.

A China ainda não confirmou oficialmente o volume ou o cronograma.

