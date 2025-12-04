Comissão do Vaticano vota contra permissão de mulheres como diaconisas

Uma comissão de alto nível do Vaticano votou contra a permissão de mulheres católicas servirem como diaconisas, mantendo a prática global da Igreja de um clero exclusivamente masculino, de acordo com relatório entregue ao papa Leão XIV e divulgado nesta quinta-feira (4)

A comissão, em votação que terminou em 7 a 1, disse que a pesquisa histórica e a investigação teológica "excluem a possibilidade" de permitir que as mulheres sirvam como diaconisas neste momento, mas recomendou um estudo mais aprofundado da questão.

O relatório informou que a avaliação do grupo sobre o assunto é forte, mas "não permite, até o momento, a formulação de um julgamento definitivo".

Discussões sobre a possibilidade de diaconisas, que são ordenadas e capazes de auxiliar nos serviços da Igreja, mas não de celebrar a missa, têm agitado a Igreja de 1,4 bilhão de seguidores na última década.

Diáconos católicos podem batizar pessoas, testemunhar casamentos e presidir funerais, entre outras funções. Em algumas regiões do mundo, eles também podem liderar paróquias na ausência de um padre, mas este ainda precisa celebrar a missa.

O falecido papa Francisco instituiu duas comissões para estudar a possibilidade de mulheres servirem como diaconisas católicas. As comissões se reuniram em sigilo e o relatório de quinta-feira é a primeira vez que os resultados das discussões são tornados públicos.

Leão XIV, relativamente desconhecido no cenário global antes de sua eleição em maio, não tem posição conhecida sobre a questão das mulheres diaconisas.

O papa João Paulo 2º proibiu as mulheres de servirem como sacerdotes em 1994, mas não abordou especificamente a questão das mulheres diaconisas.

Os defensores apontam evidências de que as mulheres serviram como diaconisas nos primeiros séculos da Igreja. Uma mulher, Phoebe, é mencionada como diaconisa em uma das cartas do apóstolo São Paulo.

