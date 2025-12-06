logo ebc
Consolidação da trégua em Gaza está em momento crítico, diz Catar

Interrupção entrou em vigor em 10 de outubro
­­
Publicado em 06/12/2025 - 17:02
Doha
Reuters

 As negociações para consolidar a trégua apoiada pelos Estados Unidos na guerra em Gaza estão em um momento "crítico", disse o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, neste sábado.

Os mediadores estão trabalhando para forçar a próxima fase do cessar-fogo, disse al-Thani, cujo país tem sido um mediador importante na guerra, durante um painel de discussão na conferência do Fórum de Doha, no Catar.

A violência diminuiu, mas não parou desde que a trégua em Gaza entrou em vigor em 10 de outubro, e pelo menos sete pessoas foram mortas neste sábado.

"Estamos em um momento crítico. Ainda não chegamos lá. Portanto, o que acabamos de fazer foi uma pausa", disse al-Thani.

"Não podemos considerar isso ainda um cessar-fogo. Um cessar-fogo não pode ser concluído a menos que haja uma retirada total das forças israelenses - (até) que haja estabilidade em Gaza, as pessoas possam entrar e sair - o que não é o caso hoje."

Negociações sobre a Força de Segurança Nacional 

As negociações sobre os próximos estágios do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra de dois anos no enclave palestino continuam.

Na quinta-feira, uma delegação israelense manteve conversações no Cairo com mediadores sobre o retorno do último refém mantido em Gaza, o que completaria uma parte inicial do plano de Trump.

Desde o início da trégua, o Hamas devolveu todos os 20 reféns vivos e 27 corpos em troca de cerca de 2.000 detidos palestinos e prisioneiros condenados.

Israel disse esta semana que abriria a passagem de Rafah para saída pelo Egito em breve, e que permitiria a entrada em Gaza por Rafah assim que o último refém morto fosse devolvido.

O plano de Trump prevê um governo palestino tecnocrático interino em Gaza, supervisionado por um "conselho de paz" internacional e apoiado por uma força de segurança internacional. Chegar a um acordo sobre a composição e o mandato dessa força tem sido particularmente desafiador.

Embora os combates tenham diminuído, Israel continuou a atacar Gaza e a demolir o que diz ser a infraestrutura do Hamas. O Hamas e Israel trocaram a culpa pelas violações.

Autoridades de saúde locais palestinas disseram que o fogo israelense matou sete pessoas em Beit Lahiya, Jabalia e Zeitoun, no norte de Gaza, neste sábado, incluindo uma mulher de 70 anos que morreu devido a um ataque de drone.

O exército israelense disse que, em dois incidentes separados neste sábado (6), as forças posicionadas no norte de Gaza, atrás da chamada linha amarela de retirada acordada no cessar-fogo, dispararam contra militantes palestinos que cruzaram a linha, matando três pessoas.

O exército não tinha conhecimento de nenhum ataque de drone, disse um porta-voz.
 

