Desabamento de edifícios no Marrocos deixa ao menos 22 mortos

Incidente ocorreu em Fez, uma das cidades mais antigas do país

Pelo menos 22 pessoas morreram e 16 ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira (10), depois que dois prédios desabaram em Fez, uma das cidades mais antigas do Marrocos, informou a agência de notícias estatal, acrescentando que os blocos apresentavam sinais de abandono há algum tempo.

Autoridades da prefeitura de Fez confirmaram que dois prédios de quatro andares desmoronaram durante a noite.

Os prédios eram habitados por oito famílias e ficavam no bairro de Al-Mustaqbal, segundo a agência.

Assim que foram informados sobre o incidente, as autoridades locais, os serviços de segurança e as unidades de proteção civil se deslocaram para o local e iniciaram imediatamente as operações de busca e resgate.

Fez, uma antiga capital que remonta ao século 8 e a terceira cidade mais populosa do país, foi envolvida em uma onda de protestos contra o governo há dois meses, devido à deterioração das condições de vida e aos serviços públicos precários.

