Descarrilamento de trem no México deixa 13 mortos e 98 feridos

Autoridades mexicanas disseram, no domingo (28), que pelo menos 13 pessoas morreram depois que um trem interoceânico que transportava 250 pessoas descarrilou, no Estado de Oaxaca, sul do país.

A Marinha mexicana informou que o trem, que descarrilou perto da cidade de Nizanda, transportava nove tripulantes e 241 passageiros.

Dos que estavam a bordo, 139 estavam fora de perigo, enquanto 98 ficaram feridos, incluindo 36 que estavam recebendo assistência médica.

A presidente Claudia Sheinbaum disse no X que cinco dos feridos estavam em estado crítico, acrescentando que funcionários de alto escalão haviam sido enviados ao local para ajudar as famílias dos mortos.

O governador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expressou condolências às famílias dos mortos no acidente e disse que as autoridades estaduais estavam coordenando com as agências federais a assistência às pessoas afetadas.

A Procuradoria Geral do México já abriu uma investigação sobre o incidente, disse a procuradora-geral Ernestina Godoy Ramos em uma publicação na mídia social.

O Trem Interoceânico, inaugurado em 2023 pelo ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, faz parte do projeto mais amplo do Corredor Interoceânico.

A iniciativa visa modernizar a ligação ferroviária através do Istmo de Tehuantepec, conectando o porto mexicano de Salina Cruz, no Pacífico, com Coatzacoalcos, na costa do Golfo.

*Proibida reprodução deste conteúdo