Descarrilamento de trem no México deixa 13 mortos e 98 feridos

Veículo transportava nove tripulantes e 241 passageiros
Natalia Siniawski* - Repórter da Reuters
Publicado em 29/12/2025 - 11:38
Cidade do México
Autoridades trabalham no local do descarrilamento de um trem no Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, uma linha férrea que liga as costas do Pacífico e do Golfo do México, onde vários passageiros morreram e ficaram feridos perto de Nizanda, Estado de Oaxaca, México 28 de dezembro de 2025 REUTERS/José de Jesus Cortés
© Reuters/Jose De Jesus Cortes/Proibida reprodução
Reuters

Autoridades mexicanas disseram, no domingo (28), que pelo menos 13 pessoas morreram depois que um trem interoceânico que transportava 250 pessoas descarrilou, no Estado de Oaxaca, sul do país.

A Marinha mexicana informou que o trem, que descarrilou perto da cidade de Nizanda, transportava nove tripulantes e 241 passageiros.

Dos que estavam a bordo, 139 estavam fora de perigo, enquanto 98 ficaram feridos, incluindo 36 que estavam recebendo assistência médica.

A presidente Claudia Sheinbaum disse no X que cinco dos feridos estavam em estado crítico, acrescentando que funcionários de alto escalão haviam sido enviados ao local para ajudar as famílias dos mortos.

O governador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expressou condolências às famílias dos mortos no acidente e disse que as autoridades estaduais estavam coordenando com as agências federais a assistência às pessoas afetadas.

A Procuradoria Geral do México já abriu uma investigação sobre o incidente, disse a procuradora-geral Ernestina Godoy Ramos em uma publicação na mídia social.

O Trem Interoceânico, inaugurado em 2023 pelo ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, faz parte do projeto mais amplo do Corredor Interoceânico.

A iniciativa visa modernizar a ligação ferroviária através do Istmo de Tehuantepec, conectando o porto mexicano de Salina Cruz, no Pacífico, com Coatzacoalcos, na costa do Golfo.

 

