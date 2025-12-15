logo ebc
Diretor Rob Reiner e sua mulher são encontrados mortos em Los Angeles

Polícia trabalha com a hipótese de duplo homicídio
Agência Reuters
Publicado em 15/12/2025 - 08:35
LOS ANGELES
FILE PHOTO: Actors Rob Reiner and Sally Struthers, stars of the television show
© REUTERS/Fred Prouser/File Photo

O diretor Rob Reiner e sua mulher, Michele Singer, foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles, na Califórnia (EUA), na noite desse domingo (14). A polícia investiga o caso e trabalha com a hipótese de duplo homicídio. Ele tinha 78 anos e ela, 68.

Karen Bass, prefeita de Los Angeles, e Gavin Newsom, governador da Califórnia, publicaram comunicados confirmando as mortes.

Segundo informações da agência de notícias Reuters, os corpos de Reiner e de Michele apresentam ferimentos decorrentes de facadas.

Carreira

Rob Reiner era um diretor bem conhecido em Hollywood e dirigiu alguns filmes famosos como Isso É Spinal Tap, Harry e Sally: Feitos um Para o Outro, Questão de Honra, Conta Comigo e Meu Querido Presidente, entre outros.

Ele também era ator e, mais recentemente, podia ser visto na série O Urso.

Obituário Los Angeles Rob Reiner Michele Singer
