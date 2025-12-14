logo ebc
Doze pessoas morrem durante tiroteio em festa judaica na Austrália

Ataque aconteceu na praia de Bondi
RTP*
Publicado em 14/12/2025 - 09:15
Austrália
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Doze pessoas morreram e várias foram levadas para os hospitais de Sydney depois de um ataque a tiros na praia australiana de Bondi, onde acontecia uma festa judaica.

"Há duas pessoas sob custódia policial na praia de Bondi", informou a polícia de Nova Gales do Sul na sua conta no X.

"A operação policial ainda continua e pedimos à população que evite a área", dizem as autoridades.

O serviço de ambulâncias de Nova Gales do Sul confirmou à televisão ABC que pelo menos 16 pessoas foram levadas para seis centros hospitalares da região.

Várias testemunhas confirmaram aos meios de comunicação do país que se trata de um ataque a tiros protagonizado por um número ainda indeterminado de pessoas armadas.

O primeiro-ministro Anthony Albanese classificou o incidente como "chocante e angustiante", acrescentando que "equipas de emergência estão no local trabalhando para salvar vidas".

Parte da praia era usada para uma festa judaica de Hanukkah, que começa neste domingo (14) e, embora as autoridades australianas ainda não tenham feito qualquer conexão com o incidente, o presidente de Israel, Isaac Herzog, denunciou o que classificou como "vil ataque terrorista contra os judeus que estavam acendendo as primeiras velas" da festa religiosa.

"O nosso coração está com eles. O coração de toda a nação de Israel bate forte neste exato momento, enquanto rezamos pela recuperação dos feridos, rezamos por eles e rezamos por aqueles que perderam a vida", afirmou num comunicado oficial.

"Reiteramos o nosso alerta repetidamente ao governo australiano para que atue e lute contra a enorme onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana", acrescentou ainda.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também reagiu ao ataque.

"Fiquei horrorizada ao ver as imagens do terrível ataque a tantas pessoas na praia de Bondi, no início das celebrações do Hanukkah", indicou na sua conta no X.

"Todos os meus pensamentos estão com as vítimas e com a comunidade judaica em geral na Austrália e além", acrescentou.

O ataque ocorreu quase exatamente 11 anos depois de um atirador solitário ter feito 18 pessoas reféns no Lindt Cafe, em Sydney. Dois reféns e o atirador foram mortos após um impasse de 16 horas.

Localizada a leste de Sydney, Bondi é a praia mais famosa da Austrália e atrai um grande número de turistas, surfistas e nadadores, especialmente durante os fins de semana.

