Em pronunciamento, Trump lança ataque contra imigrantes e gestão Biden

Presidente dos EUA exaltou deportações em massa de sua gestão
Agência Lusa
Publicado em 18/12/2025 - 08:51
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump 15/12/2025 REUTERS/Evelyn Hockstein
Lusa

O presidente dos Estados Unidos iniciou uma declaração à nação com um ataque contra os imigrantes e o governo anterior de Joe Biden, alegando que seus primeiros 11 meses de mandato trouxeram as maiores "mudanças positivas" da história. 

Em apenas alguns meses, "passamos do pior para o melhor", graças às deportações em massa, disse Donald Trump nesta quarta-feira (17) ao iniciar um pronunciamento à nação em que destacou os feitos da Casa Branca.

"O nosso país era motivo de chacota em todo o mundo, mas já não é mais. Nos últimos 11 meses, realizamos mais mudanças positivas em Washington do que qualquer outra administração na história dos Estados Unidos. Nunca houve nada igual", disse Trump.

O republicano comparou a atual política de imigração com a da administração democrata anterior, que acusou de ter inundado cidades com imigrantes sem documentos e de ter libertado criminosos violentos.

Segundo o Presidente norte-americano, o governo dá agora prioridade aos cidadãos "cumpridores da lei e aos trabalhadores" e representa uma mudança radical em relação ao que descreveu como anos de imigração descontrolada.

Sem apresentar qualquer prova, Trump afirmou ter fechado a fronteira Sul com o México e disse que nenhum imigrante ilegal entrou nos Estados Unidos nos últimos sete meses.

Economia

Em seguida, o republicano concentrou-se em citar algumas das conquistas econômicas, alegando que "os salários estão subindo mais rapidamente do que a inflação" e que os preços de muitos serviços e produtos diminuíram, mencionando exemplos como uma "queda de 22% nos preços dos automóveis" e a gasolina a US$ 2,5 dólares (R$ 13,8) por galão (3,8 litros).

O salário mediano nos Estados Unidos subiu 3,5% em novembro, em comparação com o mesmo mês de 2024, mais do que a inflação de 3% no mesmo período. No entanto, foi o aumento anual mais baixo desde maio de 2021.

Segundo dados da indústria automóvel, o preço médio de venda de automóveis novos nos EUA caiu 0,7% em outubro em relação ao mesmo período do ano passado. O preço dos veículos elétricos caiu 22%, devido ao fim de um benefício fiscal.

De acordo com a Associação Automóvel dos Estados Unidos, o preço médio da gasolina era de US$ 2,91 dólares (R$ 16,06) na quarta-feira (17).

