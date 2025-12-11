logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela, diz Trump

Petroleiro havia sofrido sanções do governo norte-americano
 Idrees Ali e Phil Stewart - Repórteres da Reuters*
Publicado em 11/12/2025 - 08:58
Washington
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
© Donald Trump Truth Social/Divulgação
Reuters

Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela, disse o presidente Donald Trump, uma ação que elevou os preços do petróleo e aumentou drasticamente as tensões entre Washington e Caracas.

"Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, o maior de todos os tempos, na verdade, e outras coisas estão acontecendo", disse Trump, que vem pressionando o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a renunciar.

Perguntado sobre o que aconteceria com o petróleo, Trump disse: "Ficamos com ele, eu acho".

O presidente norte-americano tem levantado repetidamente a possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos (EUA) na Venezuela. Esse incidente foi a primeira ação conhecida contra um petroleiro desde que ele ordenou o aumento militar maciço na região. Os EUA fizeram ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, o que gerou preocupações entre parlamentares e especialistas jurídicos.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, postou no X que o FBI, a Segurança Nacional e a Guarda Costeira, juntamente com o apoio dos militares do país, executaram um mandado de apreensão de um petroleiro usado para transportar petróleo da Venezuela e do Irã.

Um vídeo de 45 segundos postado por Bondi mostrou dois helicópteros se aproximando de uma embarcação e indivíduos armados em camuflagem fazendo rapel sobre ela.

As autoridades do governo Trump não informaram o nome da embarcação. O grupo britânico de gerenciamento de risco marítimo Vanguard disse acreditar que o petroleiro Skipper havia sido apreendido na Venezuela na madrugada dessa quarta-feira (10). Os EUA impuseram sanções ao petroleiro pelo que Washington alega ser o envolvimento dele no comércio de petróleo iraniano..

O Skipper deixou o principal porto petrolífero da Venezuela, Jose, entre os dias 4 e 5 de dezembro, depois de carregar cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo bruto pesado Merey, de acordo com informações de satélite analisadas pelo TankerTrackers.com e dados internos de remessa da empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA.

Os contratos futuros do petróleo subiram após a notícia da apreensão.

Ontem, Maduro discursou durante comemoração de uma batalha militar, sem abordar as informações sobre a apreensão do petroleiro.

*(Reportagens adicionais de Steve Holland e Marianna Parraga)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Grande parte dos americanos se opõe a ataques a barcos na Venezuela
FILE PHOTO: A combination image shows two screen captures from a video posted on the X account of The White House on September 15, 2025, depicting what U.S. President Donald Trump said was a U.S. military strike on a Venezuelan drug cartel vessel that had been on its way to the United States, the second such strike carried out against a suspected drug boat in recent weeks. The White House/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE Verification lines: Reuters checked the footage through our AI detection tool and found no evidence of manipulation. however, the footage is partly blurred, making it impossible to confirm if the video is manipulated. Thorough verification is an ongoing process, and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available./File Photo
Republicanos pedem respostas sobre ataques na costa da Venezuela
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Trump diz em rede social que espaço aéreo da Venezuela está fechado
EUA Petroleiro Apreensão Costa venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Geral Nova fase da Operação Contenção retira barricadas em São Gonçalo
qui, 11/12/2025 - 09:17
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Após ventania, São Paulo tem 1,5 milhão de clientes sem energia
qui, 11/12/2025 - 09:14
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Internacional EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela, diz Trump
qui, 11/12/2025 - 08:58
10/12/2025 - Rio de Janeiro - O balé natalino O Quebra Nozes encerra a temporada artística de 2025 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro brindando o público com atrações gratuitas. Foto: Balé Quebra Nozes/Divulgação
Cultura Fachada do Theatro Municipal do Rio vai mostrar O Quebras Nozes
qui, 11/12/2025 - 08:53
Brasília (DF), 03/07/2025 - Sede da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ). Foto: OAB-RJ
Política Alerj aprova dispensa de terno e gravata no verão em audiência pública
qui, 11/12/2025 - 08:48
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Câmara rejeita cassação da deputada Carla Zambelli
qui, 11/12/2025 - 08:10
Ver mais seta para baixo