EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela, diz Trump

Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela, disse o presidente Donald Trump, uma ação que elevou os preços do petróleo e aumentou drasticamente as tensões entre Washington e Caracas.

"Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, o maior de todos os tempos, na verdade, e outras coisas estão acontecendo", disse Trump, que vem pressionando o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a renunciar.

Perguntado sobre o que aconteceria com o petróleo, Trump disse: "Ficamos com ele, eu acho".

O presidente norte-americano tem levantado repetidamente a possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos (EUA) na Venezuela. Esse incidente foi a primeira ação conhecida contra um petroleiro desde que ele ordenou o aumento militar maciço na região. Os EUA fizeram ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, o que gerou preocupações entre parlamentares e especialistas jurídicos.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, postou no X que o FBI, a Segurança Nacional e a Guarda Costeira, juntamente com o apoio dos militares do país, executaram um mandado de apreensão de um petroleiro usado para transportar petróleo da Venezuela e do Irã.

Um vídeo de 45 segundos postado por Bondi mostrou dois helicópteros se aproximando de uma embarcação e indivíduos armados em camuflagem fazendo rapel sobre ela.

As autoridades do governo Trump não informaram o nome da embarcação. O grupo britânico de gerenciamento de risco marítimo Vanguard disse acreditar que o petroleiro Skipper havia sido apreendido na Venezuela na madrugada dessa quarta-feira (10). Os EUA impuseram sanções ao petroleiro pelo que Washington alega ser o envolvimento dele no comércio de petróleo iraniano..

O Skipper deixou o principal porto petrolífero da Venezuela, Jose, entre os dias 4 e 5 de dezembro, depois de carregar cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo bruto pesado Merey, de acordo com informações de satélite analisadas pelo TankerTrackers.com e dados internos de remessa da empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA.

Os contratos futuros do petróleo subiram após a notícia da apreensão.

Ontem, Maduro discursou durante comemoração de uma batalha militar, sem abordar as informações sobre a apreensão do petroleiro.

*(Reportagens adicionais de Steve Holland e Marianna Parraga)

