EUA e Ucrânia discutirão cessar-fogo antes de cúpula na Alemanha

A Alemanha receberá delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia durante o fim de semana para negociações sobre um cessar-fogo na Ucrânia, antes da cúpula com líderes europeus e o presidente Volodymyr Zelensky (foto) em Berlim, na segunda-feira (15), disse uma fonte alemã neste sábado (13).

Uma fonte norte-americana afirmou durante a noite que o enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, estavam viajando para a Alemanha para conversas envolvendo ucranianos e europeus.

A decisão de enviar Witkoff, que liderou as negociações com a Ucrânia e a Rússia sobre uma proposta de paz dos EUA, pareceu ser um sinal de que Washington via uma possibilidade de progresso. A Casa Branca havia declarado na quinta-feira que Trump enviaria um representante às negociações somente se considerasse que havia progresso suficiente a ser feito.

"Neste fim de semana, estão ocorrendo em Berlim negociações sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia entre assessores de política externa, entre outros, dos EUA e da Ucrânia", disse uma fonte do governo alemão ao ser questionada sobre as reuniões.

Na segunda-feira, o chanceler alemão, Friedrich Merz, receberá Zelensky e líderes europeus para uma cúpula em Berlim, a mais recente de uma série de demonstrações públicas de apoio ao líder ucraniano por parte de aliados de toda a Europa, enquanto Kiev enfrenta pressão de Washington para aderir a um plano de paz que inicialmente apoiava as principais exigências de Moscou.

O Reino Unido, a França e a Alemanha têm trabalhado nas últimas semanas para aprimorar as propostas dos EUA, que, em um rascunho divulgado no mês passado, pediam que Kiev cedesse mais território, abandonasse sua ambição de ingressar na Otan e aceitasse limites às suas forças armadas.

