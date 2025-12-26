EUA fazem ataques mortais contra Estado Islâmico na Nigéria

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, nessa quinta-feira (25), que os Estados Unidos (EUA) realizaram “numerosos ataques” mortais contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria.

Ele avisou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano.

“Já tinha avisado esses terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e essa noite (de quinta-feira) pagaram”, declarou Donald Trump na sua rede Truth Social, acrescentando que “o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer”.

A publicação de Trump não inclui informações sobre como foi a ofensiva e quais os seus efeitos, e a Casa Branca não forneceu, até agora, detalhes.

“Esta noite, sob as minhas ordens como comandante-supremo [das Forças Armadas], os Estados Unidos lançaram um poderoso e mortífero ataque contra a Escumalha Terrorista do EI no noroeste da Nigéria, que tem atacado e matado violentamente sobretudo cristãos inocentes, em níveis não vistos em muitos anos, até mesmo séculos!”, escreveu o presidente.

No mês passado, Trump disse que tinha determinado ao Pentágono que começasse a planejar uma potencial ação militar na Nigéria, após denúncias de perseguição de cristãos.

O Departamento de Estado anunciou então, nas últimas semanas, que iria restringir os vistos para nigerianos e seus familiares envolvidos em assassinatos em massa e violência contra cristãos no país da África Ocidental.

Os Estados Unidos designaram recentemente a Nigéria como “país de particular preocupação” ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa Internacional.