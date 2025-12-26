logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA fazem ataques mortais contra Estado Islâmico na Nigéria

País ameaça novas ações se organização continuar a matar cristãos
Lusa*
Publicado em 26/12/2025 - 08:02
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas a bordo do avião presidencial Força Aérea Um 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
© Reuters/Evelyn Hockstein/proibida reprodução
Lusa

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, nessa quinta-feira (25), que os Estados Unidos (EUA) realizaram “numerosos ataques” mortais contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria.

Ele avisou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano.

“Já tinha avisado esses terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e essa noite (de quinta-feira) pagaram”, declarou Donald Trump na sua rede Truth Social, acrescentando que “o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer”.

A publicação de Trump não inclui informações sobre como foi a ofensiva e quais os seus efeitos, e a Casa Branca não forneceu, até agora, detalhes.

“Esta noite, sob as minhas ordens como comandante-supremo [das Forças Armadas], os Estados Unidos lançaram um poderoso e mortífero ataque contra a Escumalha Terrorista do EI no noroeste da Nigéria, que tem atacado e matado violentamente sobretudo cristãos inocentes, em níveis não vistos em muitos anos, até mesmo séculos!”, escreveu o presidente. 

No mês passado, Trump disse que tinha determinado ao Pentágono que começasse a planejar uma potencial ação militar na Nigéria, após denúncias de perseguição de cristãos.

O Departamento de Estado anunciou então, nas últimas semanas, que iria restringir os vistos para nigerianos e seus familiares envolvidos em assassinatos em massa e violência contra cristãos no país da África Ocidental.

Os Estados Unidos designaram recentemente a Nigéria como “país de particular preocupação” ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa Internacional.

“O nosso país não permitirá que o terrorismo radical islâmico prospere”, afirmou Trump.

Relacionadas
Presidente dos EUA, Donald Trump, embarca em avião presidencial para viagem à Ásia 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Trump aconselha Maduro a levar a sério ameaças dos Estados Unidos
Geleira na costa oeste perto de Nuuk, Groenlândia 04/09/2021 REUTERS/Hannibal Hanschke
Governador da Louisiana é enviado especial de Trump para a Groenlândia
President Donald Trump em pronunciamento à nação from the Diplomatic Reception Room of the White House, in Washington, D.C., U.S. Wednesday, Dec. 17, 2025. Doug Mills/Pool via REUTERS REFILE - QUALITY REPEAT
Trump acusa administração democrata por males na economia
Estados Unidos EUA Ataques Estado Islâmico Nigéria Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fumaça em Dhayra, no Líbano 11/10/2023 Reuters/Mohamed Azakir/Proibida reprodução
Internacional Israel anuncia bombardeio de infraestruturas do Hezbollah no Líbano
sex, 26/12/2025 - 09:34
Volodymyr Zelensky
Internacional Presidente da Ucrânia anuncia para breve novo encontro com Trump
sex, 26/12/2025 - 08:32
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoas no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Todo o estado de São Paulo terá sexta-feira de muito calor
sex, 26/12/2025 - 08:03
Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas a bordo do avião presidencial Força Aérea Um 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Internacional EUA fazem ataques mortais contra Estado Islâmico na Nigéria
sex, 26/12/2025 - 08:02
Brasília (DF), 25/12/2025 - Expectativa externa não deve guiar metas para 2026, diz especialista Avaliação é da Chrystina Barros, no programa Nacional Jovem. Foto: chrystinabarros/Instagram
Economia Expectativa externa não deve guiar metas para 2026, diz especialista
sex, 26/12/2025 - 07:42
Lojas reabertas no Shopping Light após início da fase de transição do Plano São Paulo para combate à covid-19, que permite o funcionamento das lojas de shopping centers das 11h às 19h.
Economia Entenda os direitos do consumidor para trocas de presentes de Natal
sex, 26/12/2025 - 07:05
Ver mais seta para baixo