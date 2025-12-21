EUA perseguem terceiro petroleiro perto da Venezuela, diz Reuters

A Guarda Costeira dos Estados Unidos está perseguindo um petroleiro em águas internacionais perto da Venezuela, disseram autoridades norte-americanas à agência de notícias Reuters neste domingo (21), no que será a segunda operação desse tipo neste fim de semana e a terceira em menos de uma semana, se bem-sucedida.

>> Venezuela condena "roubo e sequestro" de petroleiro pelos EUA

"A Guarda dos Estados Unidos está perseguindo ativamente uma embarcação da frota sancionada que faz parte da evasão ilegal de sanções da Venezuela", disse uma autoridade dos EUA. "Ele está portando uma bandeira falsa e sob uma ordem judicial de apreensão."

Outra autoridade disse que o petroleiro está sob sanções, mas acrescentou que não havia sido abordado até o momento e que as interceptações podem assumir diferentes formas ─ incluindo navegar ou voar perto de embarcações de interesse.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato à Reuters, não forneceram um local específico para a operação ou nomearam a embarcação que está sendo perseguida.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário neste domingo.

Bloqueio

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na semana passada um "bloqueio" de todos os navios petroleiros sob sanções que entram e saem da Venezuela.

A campanha de pressão de Trump sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro incluiu um aumento da presença militar na região e mais de duas dúzias de ataques militares a embarcações no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe, perto da nação sul-americana. Pelo menos 100 pessoas foram mortas nos ataques.

Os dois primeiros petroleiros apreendidos estavam fornecendo petróleo a países sob sanções, disse Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, em uma entrevista à TV no domingo.

"Portanto, não acho que as pessoas precisem se preocupar aqui nos EUA com a possibilidade de os preços subirem por causa das apreensões desses navios", disse Hassett no programa Face the Nation, da CBS. "São apenas alguns deles, e eram navios do mercado negro."

Mas um negociador de petróleo disse à Reuters que as apreensões podem elevar ligeiramente os preços da commodity quando o mercado asiático for reaberto na segunda-feira.

"Poderemos ver os preços subindo modestamente na abertura, considerando que os participantes do mercado podem ver isso como uma escalada com mais barris venezuelanos em risco, já que o petroleiro não estava em uma lista de sanções dos EUA", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

Outro analista disse que as apreensões aumentam os riscos geopolíticos e provavelmente aumentarão o atrito na frota de navios que transportam petróleo de países sancionados, como Venezuela, Rússia e Irã.

As apreensões podem legitimar e incentivar a Ucrânia a continuar atacando as embarcações russas e, possivelmente, incentivar a Europa a deter também as embarcações clandestinas ligadas a Moscou, disse Matias Togni, analista de transporte de petróleo da NextBarrel.

A produção de petróleo da Venezuela e do Irã já está mostrando sinais de desaceleração, disse Togni, acrescentando que ele espera que o mesmo aconteça com a Rússia. É provável que o petróleo de países sob sanções seja oferecido com descontos mais acentuados à medida que a logística se torna mais cara, o que pode ajudar a limitar os ganhos nos preços de referência do petróleo, disse ele.

