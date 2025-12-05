logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA pretendem estender proibição de viagens a mais de 30 países

Informação é da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.
Lusa*
Publicado em 05/12/2025 - 07:28
Washington
Moradores de uma comunidade latina após uma operação de autoridades federais de imigração em Raleigh, Carolina do Norte 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Drake
© Jonathan Drake/Reuters/proibida reprodução
Lusa

O governo norte-americano pretende estender a proibição de viagens para os Estados Unidos (EUA) a cidadãos de mais de 30 países, disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

Em entrevista à Fox News, nessa quinta-feira (4), Noem não quis confirmar se a nova lista chegaria a 32 países ou revelar o nome de todos, mas salientou que o presidente Donald Trump continua a avaliar "que nações incluir por razões de segurança".

Desde junho que os Estados Unidos proíbem a entrada de cidadãos de 12 países e restringem a de outros sete, argumentando que a medida é necessária para impedir a chegada de "terroristas estrangeiros" e evitar outras ameaças.

As medidas afetam tanto os imigrantes quanto os visitantes temporários, incluindo turistas, estudantes e viajantes em negócios.

Noem justificou a expansão da lista, citando a falta de governos estáveis, capazes de fornecer informações fiáveis sobre os seus cidadãos.

Ao longo da última semana, vários órgãos de comunicação social norte-americanos informaram que o governo Trump considera proibir a entrada de cidadãos de até 36 países adicionais, de acordo com fontes não identificadas do Departamento de Estado.

As proibições propostas seriam baseadas no ataque armado contra dois membros da Guarda Nacional na quarta-feira da semana passada em Washington.

O suspeito do ataque é um cidadão afegão, que chegou aos Estados Unidos em 2021, por meio de um programa de reinstalação que não tinha controles suficientes.

Após o ataque, o presidente prometeu suspender "de forma permanente" a imigração de "países do terceiro mundo", sem especificar quais.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump tem feito do combate à imigração ilegal uma das suas principais bandeiras, enviando agentes federais para grandes cidades governadas por democratas e endurecendo o tratamento dos requerentes de asilo na fronteira com o México.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Em busca de uma vida melhor, milhares de venezuelanos têm cruzado as fronteiras com os países vizinhos
Trump suspende pedidos de imigração de cidadãos de 19 países
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Papa pede "profunda reflexão" sobre tratamento de Trump a migrantes
Venezuelanos contemplados pela Operação Acolhida desembarcando. (Acnur / Divulgação)
Venezuelanos são maior grupo de imigrantes do Brasil
Estados Unidos EUA Imigração Governo Trump Proibição Entrada
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante reunião em Ashgabat, no Turcomenistão.
Internacional Putin: tropas ucranianas vão sair do leste do país por bem ou por mal
sex, 05/12/2025 - 08:53
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Internacional Cheias na Indonésia, Sri Lanka e Tailândia deixam mais de 1.600 mortos
sex, 05/12/2025 - 08:02
Moradores de uma comunidade latina após uma operação de autoridades federais de imigração em Raleigh, Carolina do Norte 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Drake
Internacional EUA pretendem estender proibição de viagens a mais de 30 países
sex, 05/12/2025 - 07:28
Fortaleza (CE), 04/12/2025 – Artesãos expõem no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), Micaela Neiva, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Mentoria no MICBR ajuda artistas e artesãos a melhorarem seus negócios
sex, 05/12/2025 - 07:02
Cruzeiro, Botafogo, brasileiro
Esportes Brasileiro: Cruzeiro e Botafogo empatam no encerramento da 37ª rodada
qui, 04/12/2025 - 23:44
copa do mundo, mundial de 2026
Esportes Irã participará do sorteio da Copa do Mundo de 2026
qui, 04/12/2025 - 21:34
Ver mais seta para baixo