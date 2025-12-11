logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ex-presidente da Bolívia é detido pela polícia

Luis Arce deverá depor sobre suposto desvio de dinheiro
Daniel Ramos, Kylie Madry e Lucinda Elliott - Repórteres da Reuters*
Publicado em 11/12/2025 - 10:40
La Paz
Bolivian President Luis Arce participates in an emergency meeting convened by the Supreme Electoral Court (TSE) to ensure the continuation of the electoral calendar leading up to the general elections on August 17, amid nationwide unrest caused by road blockades staged by supporters of former President Evo Morales, in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia June 12, 2025. REUTERS/Ipa Ibanez
© Reuters/Ipa Ibanez/Proibida reprodução
Reuters

O ex-presidente da Bolívia Luis Arce, que deixou o cargo no mês passado, foi detido pela polícia, disse uma ex-integrante de seu gabinete nessa quarta-feira (10).

Arce deverá depor em investigação sobre suposto desvio de dinheiro que ocorreu quando ele era ministro da Economia do ex-presidente Evo Morales, informou María Nela Prada, que foi ministra da Presidência no governo de Arce.

"É claro que ele é inocente", disse Maria Nela aos jornalistas. "Isso foi um abuso total de poder. Esperamos que esse caso não esteja sendo usado como oportunidade para perseguição política."

Ela acrescentou que ele não foi notificado ou intimado a comparecer. "Eles simplesmente o levaram", afirmou.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o paradeiro de Arce.

A mídia local informou que uma força policial especializada boliviana conhecida como FELCC havia detido Arce. A FELCC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A investigação de desvio de dinheiro está centrada em supostos desembolsos estatais de um fundo para financiar projetos de comunidades indígenas.

Investigadores citados pela mídia local disseram que as provas apresentadas no caso implicavam Arce na apropriação indevida de recursos públicos.

A prisão ocorre menos de dois meses depois que o candidato de centro, Rodrigo Paz, venceu o segundo turno das eleições de outubro, pondo fim a quase duas décadas de domínio do partido de esquerda MAS, representado por Arce. Paz se comprometeu a combater a corrupção nas instituições estatais.

(Reportagem de Daniel Ramos, Kylie Madry e Lucinda Elliott)

Relacionadas
Ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez retorna à prisão em La Paz após comparecer ao seu julgamento 17 de outubro de 2024. REUTERS/Claudia Morales/Foto de arquivo
Suprema Corte da Bolívia ordena libertação de ex-presidente
El senador centrista y presidente electo boliviano Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) da su discurso de victoria en el Hotel Presidente en La Paz, Bolivia, October 19, 2025. REUTERS/Adriano Machado
Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia em meio a crise econômica
Bolívia luis arce Ex-presidente prisão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 20/03/2023 - Chove granizo na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, no final da tarde. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Paraná sofrerá influência de área de instabilidade vinda do Paraguai
qui, 11/12/2025 - 12:38
Vista geral de um corredor com o logotipo da Copa do Mundo de 2026, que leva à sala de anúncios 16/06/2022 Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
Esportes Copa: Seattle mantém celebração LGBTQ+ apesar de reação de Egito e Irã
qui, 11/12/2025 - 12:31
Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during a march amid the disputed presidential election, in Caracas, Venezuela August 3, 2024. Reuters/Maxwell Briceno/Reprodução proibida
Internacional Venezuela chama de pirataria e roubo a apreensão de petroleiro por EUA
qui, 11/12/2025 - 11:26
Avião taxiando no aeroporto de Brasília
Geral Ventania em Congonhas e Guarulhos impacta Aeroporto de Brasília
qui, 11/12/2025 - 10:57
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral São Paulo e capitais do Sul terão ventos moderados nesta quinta-feira
qui, 11/12/2025 - 10:54
Bolivian President Luis Arce participates in an emergency meeting convened by the Supreme Electoral Court (TSE) to ensure the continuation of the electoral calendar leading up to the general elections on August 17, amid nationwide unrest caused by road blockades staged by supporters of former President Evo Morales, in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia June 12, 2025. REUTERS/Ipa Ibanez
Internacional Ex-presidente da Bolívia é detido pela polícia
qui, 11/12/2025 - 10:40
Ver mais seta para baixo