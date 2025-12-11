Ex-presidente da Bolívia é detido pela polícia

O ex-presidente da Bolívia Luis Arce, que deixou o cargo no mês passado, foi detido pela polícia, disse uma ex-integrante de seu gabinete nessa quarta-feira (10).

Arce deverá depor em investigação sobre suposto desvio de dinheiro que ocorreu quando ele era ministro da Economia do ex-presidente Evo Morales, informou María Nela Prada, que foi ministra da Presidência no governo de Arce.

"É claro que ele é inocente", disse Maria Nela aos jornalistas. "Isso foi um abuso total de poder. Esperamos que esse caso não esteja sendo usado como oportunidade para perseguição política."

Ela acrescentou que ele não foi notificado ou intimado a comparecer. "Eles simplesmente o levaram", afirmou.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o paradeiro de Arce.

A mídia local informou que uma força policial especializada boliviana conhecida como FELCC havia detido Arce. A FELCC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A investigação de desvio de dinheiro está centrada em supostos desembolsos estatais de um fundo para financiar projetos de comunidades indígenas.

Investigadores citados pela mídia local disseram que as provas apresentadas no caso implicavam Arce na apropriação indevida de recursos públicos.

A prisão ocorre menos de dois meses depois que o candidato de centro, Rodrigo Paz, venceu o segundo turno das eleições de outubro, pondo fim a quase duas décadas de domínio do partido de esquerda MAS, representado por Arce. Paz se comprometeu a combater a corrupção nas instituições estatais.

(Reportagem de Daniel Ramos, Kylie Madry e Lucinda Elliott)