logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Filho de cineasta é preso suspeito de matar o pai em Los Angeles

Ele também teria assassinado a madrasta
Agência Reuters
Publicado em 15/12/2025 - 14:51
LOS ANGELES
FILE PHOTO: Actors Rob Reiner and Sally Struthers, stars of the television show
© REUTERS/Fred Prouser/File Photo

Nick Reiner, filho do cineasta Rob Reiner, foi preso sob acusação de homicídio depois que o diretor de filmes adorados como Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro e sua esposa foram encontrados mortos na casa deles em Los Angeles, disse um policial nesta segunda-feira (15).  

Nick estava detido em uma prisão do condado de Los Angeles sob fiança de US$ 4 milhões, de acordo com registros da detenção.

Um oficial do Departamento do Xerife do condado de Los Angeles afirmou que ele havia sido preso sob acusação de homicídio.

Facadas

A polícia disse ter encontrado dois corpos na casa dos Reiner às 15h40 (horário local) no bairro de Brentwood, em Los Angeles, no domingo (14). Inicialmente, as vítimas não foram identificadas, mas depois outras autoridades confirmaram que se tratava de Reiner, de 78 anos, e sua esposa, Michele, de 68.

A mídia local noticiou que o casal foi assassinado a facadas.

 

Relacionadas
FILE PHOTO: Actors Rob Reiner and Sally Struthers, stars of the television show
Diretor Rob Reiner e sua mulher são encontrados mortos em Los Angeles
crime Los Angeles Rob Reiner Nick reiner
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF tem dois votos contra marco temporal de terras indígenas
seg, 15/12/2025 - 15:05
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Diretor diz que PF não mede “estatura política” ao investigar emendas
seg, 15/12/2025 - 14:55
FILE PHOTO: Actors Rob Reiner and Sally Struthers, stars of the television show
Internacional Filho de cineasta é preso suspeito de matar o pai em Los Angeles
seg, 15/12/2025 - 14:51
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar
seg, 15/12/2025 - 14:20
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF apreende R$ 9,5 bilhões em operações contra o crime em 2025
seg, 15/12/2025 - 13:49
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
Esportes RJ terá ponto facultativo dia 17 devido a partidas de Flamengo e Vasco
seg, 15/12/2025 - 13:43
Ver mais seta para baixo