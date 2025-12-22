Governador da Louisiana é enviado especial de Trump para a Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, nomeou nesse domingo (21) o governador da Louisiana, Jeff Landry, como seu enviado especial à Groenlândia, reacendendo o alarme dinamarquês e groenlandês sobre os planos de Washington para a vasta ilha ártica, rica em minerais.

Trump disse várias vezes, ao longo dos anos, que a Groenlândia, um território dinamarquês que agora é em grande parte autônomo, deveria se tornar parte dos EUA, citando razões de segurança e um interesse nos recursos minerais da ilha. Landry elogiou a ideia.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, informou nesta segunda-feira(22) que convocará o embaixador dos EUA em Copenhague, afirmando ter ficado particularmente chateado com o apoio de Landry ao objetivo de Trump de tornar a Groenlândia parte dos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Groenlândia reiterou que a ilha decidirá seu próprio futuro.

"Jeff entende como a Groenlândia é essencial para a nossa segurança nacional e promoverá fortemente os interesses de nosso país para a segurança, proteção e sobrevivência de nossos aliados e, de fato, do mundo", escreveu Trump em um post no Truth Social.

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Landry, que assumiu o cargo de governador da Louisiana em janeiro de 2024, agradeceu a Trump no X, dizendo: "É uma honra servir nesta posição voluntária para tornar a Groenlândia parte dos EUA. Isso não afeta de forma alguma meu cargo de governador da Louisiana!"

A Groenlândia e a Dinamarca têm rejeitado fortemente a ideia.

Lokke Rasmussen disse à TV 2 da Dinamarca: "Estou profundamente chateado com esta nomeação de um enviado especial. E particularmente chateado com suas declarações, que consideramos completamente inaceitáveis".

Mais cedo, em declaração enviada por e-mail à Reuters, Lokke Rasmussen disse: "Insistimos que todos -- inclusive os EUA -- devem demonstrar respeito pela integridade territorial do Reino da Dinamarca".

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou, em publicação no Facebook: "Acordamos novamente com novo anúncio do presidente dos EUA. Isso pode parecer importante, mas não muda nada para nós. Nós decidimos nosso próprio futuro".

* (Siddharth Cavale, Arathy Somasekhar e Jacob Gronholt-Pedersen; reportagem adicional de Anusha Shah)

