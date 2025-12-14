Internacional
Governo brasileiro repudia atentado na Austrália
Agência Brasil
Publicado em 14/12/2025 - 18:24
agencia brasil - São Paulo
Versão em áudio
O Governo federal divulgou nota de repúdio ao ataque terrorista que aconteceu numa praia da Austrália neste domingo (14) durante uma celebração judaica. 16 pessoas morreram e 29 ficaram feridas.
"O Governo brasileiro expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao Governo australianos".
Na nota, o governo reafirma "seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa".
Atentado
O ataque aconteceu na praia de Bondi, que recebia uma festa judaica. Doze pessoas foram mortas no atentado e mais de vinte foram encaminhadas para o hospital. Os óbitos aumentaram nas horas subsequentes e chegaram a dezesseis.
Mais notícias
Internacional Governo brasileiro repudia atentado na Austrália
dom, 14/12/2025 - 18:24
Geral Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz
dom, 14/12/2025 - 17:52
Geral Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas
dom, 14/12/2025 - 17:40
Justiça Carla Zambelli renuncia ao mandato; Câmara dará posse ao suplente
dom, 14/12/2025 - 16:27
Esportes Osasco garante lugar no pódio do Mundial de Clubes feminino de vôlei
dom, 14/12/2025 - 16:11
Geral Em várias capitais, manifestantes vão às ruas contra PL da Dosimetria
dom, 14/12/2025 - 14:07