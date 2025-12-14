logo ebc
Governo brasileiro repudia atentado na Austrália

Publicado em 14/12/2025 - 18:24
agencia brasil - São Paulo
A police officer stands guard following the attack on a Jewish holiday celebration at Sydney's Bondi Beach, in Sydney, Australia, December 15, 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone
O Governo federal divulgou nota de repúdio ao ataque terrorista que aconteceu numa praia da Austrália neste domingo (14) durante uma celebração judaica. 16 pessoas morreram e 29 ficaram feridas.

"O Governo brasileiro expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao Governo australianos".

Na nota, o governo reafirma "seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa".

Atentado

O ataque aconteceu na praia de Bondi, que recebia uma festa judaica. Doze pessoas foram mortas no atentado e mais de vinte foram encaminhadas para o hospital. Os óbitos aumentaram nas horas subsequentes e chegaram a dezesseis.

Odair Braz Júnior
Austrália
