logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Protestos se espalham por universidades do Irã; governo propõe diálogo

Manifestantes se mobilizaram contra aumento do custo de vida no país
Elwely Elwelly - Repórter da Reuters
Publicado em 30/12/2025 - 15:52
Dubai
Pessoas caminham por lojas em Teerã 30/12/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
© Reuters/Majid Asgaripour/Proibida reprodução
Reuters

Os protestos contra o aumento do custo de vida no Irã se espalharam por várias universidades nesta terça-feira (30), com estudantes se juntando a lojistas e comerciantes, informou a mídia semioficial, enquanto o governo oferecia diálogo com os manifestantes.

A moeda rial do Irã perdeu quase metade de seu valor em relação ao dólar em 2025, com a inflação chegando a 42,5% em dezembro, em um país onde os distúrbios se manifestaram repetidamente nos últimos anos e que enfrenta sanções dos Estados Unidos e ameaças de ataques israelenses.

O presidente Masoud Pezeshkian disse em uma postagem na rede social na noite de segunda-feira (29) que havia pedido ao Ministério do Interior para ouvir as "demandas legítimas" dos manifestantes. A porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, afirmou que um mecanismo de diálogo seria criado e incluiria conversas com os líderes dos protestos.

"Reconhecemos oficialmente os protestos... Ouvimos suas vozes e sabemos que isso se origina da pressão natural decorrente da pressão sobre os meios de subsistência das pessoas", disse ela na terça-feira em comentários veiculados pela mídia estatal.

Autoridades iranianas reprimiram surtos anteriores de agitação que ocorreram sobre questões que vão desde a economia até seca, direitos das mulheres e liberdades políticas, com ações violentas de segurança e prisões generalizadas.

O governo não informou qual será a forma de diálogo com os líderes das manifestações desta semana, os primeiros grandes protestos desde os ataques israelenses e norte-americanos ao Irã em junho, que provocaram expressões generalizadas de solidariedade patriótica.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Um espaço vazio para indicar ausêncua da vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, na cerimônia de premiação 10 de dezembro de 2023. Foto: NTB/Javad Parsa/REUTERS - Proibido reproduzir
Ativista iraniana ganhadora do Nobel da Paz é presa em Teerã
Votação no Conselho de Segurança da ONU da resolução que suspenderia as sanções ao Irã na sede da ONU na cidade de Nova York, EUA 19/09/2025 REUTERS/Eduardo Munoz
Conselho de Segurança da ONU mantém sanções ao Irã
Irã protestos custo de vida
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pessoas caminham por lojas em Teerã 30/12/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Internacional Protestos se espalham por universidades do Irã; governo propõe diálogo
ter, 30/12/2025 - 15:52
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Estoque da dívida pública federal chega a R$ 8,48 trilhões em novembro
ter, 30/12/2025 - 15:49
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério do Trabalho e Emprego e do ministério da Previdência Social.
Economia Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro
ter, 30/12/2025 - 14:52
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde Bahia registra sete casos suspeitos de intoxicação por metanol
ter, 30/12/2025 - 14:50
Rio de Janeiro (RJ), 30/12/2025 - Fim da greve dos petroleiros do Norte Fluminense. Foto: Luciana Fonseca/Divulgação
Economia Petroleiros do Norte Fluminense suspendem greve após 16 dias
ter, 30/12/2025 - 14:41
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Economia Ampliação do número de carteiras assinadas é sustentada, diz IBGE
ter, 30/12/2025 - 13:56
Ver mais seta para baixo