Homens armados matam dez pessoas em cidade da África do Sul

Outras dez pessoas foram feridas no ataque, segundo autoridades

Homens armados mataram dez pessoas e feriram outras dez em Bekkersdal, uma cidade a 40 quilômetros de Joanesburgo, uma das maiores cidades da África do Sul. As informações foram divulgadas neste domingo (21) a polícia sul-africana.

O motivo do ataque ainda não foi esclarecido.

"Algumas vítimas foram baleadas aleatoriamente na rua por homens armados não identificados", disse a polícia em comunicado.

Brenda Muridili, porta-voz da polícia da província de Gauteng, que inclui Joanesburgo e a capital sul-africana, Pretória, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que as autoridades ainda não têm "informações detalhadas" sobre a identidade das vítimas.

No dia 6 de dezembro, homens armados abriram fogo num alojamento de trabalhadores em Pretória, matando 11 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos. De acordo com a polícia, o lugar do ataque abrigava um bar clandestino.

A África do Sul enfrenta um problema endémico de criminalidade e corrupção, alimentado por redes organizadas. Os tiroteios são frequentes, muitas vezes ligados à violência de gangues e ao consumo de álcool.

Embora muitas pessoas possuam armas de fogo legalmente para proteção pessoal, o número de armas ilegais em circulação é muito maior.

Entre abril e setembro, cerca de 60 pessoas foram mortas todos os dias no país de 63 milhões de habitantes, de acordo com dados da polícia sul-africana.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.