IA pode aumentar divisão entre países ricos e pobres, alerta ONU

A inteligência artificial (IA) pode aumentar as lacunas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta terça-feira (2), exigindo medidas políticas para limitar o impacto.

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) alerta para o possível surgimento de "grande divergência" entre as nações em termos de desempenho econômico, conjunto de habilidades das pessoas e sistemas de governo.

"Acreditamos que a IA está anunciando uma nova era de aumento da desigualdade entre os países, após anos de convergência nos últimos 50 anos", disse Philip Schellekens, economista-chefe do Escritório Regional Ásia-Pacífico do PNUD, em entrevista coletiva em Genebra.

O relatório do PNUD "The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries" (A próxima grande divergência: por que a IA pode aumentar a desigualdade entre os países) afirma que o comércio, a tecnologia e o desenvolvimento ajudaram a reduzir as diferenças entre os países nas últimas décadas, trazendo grandes ganhos de renda, saúde e educação.

Esses ganhos agora correm o risco de ser corroídos, afirma.

Em última análise, até mesmo os países mais ricos sofrerão se os países mais pobres forem deixados para trás pela IA, disse Schellekens.

"Se a desigualdade continuar a aumentar, os efeitos colaterais disso em termos de agenda de segurança, em termos de formas de migração sem documentos, também se tornarão mais assustadores", acrescentou.

