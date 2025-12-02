logo ebc
IA pode aumentar divisão entre países ricos e pobres, alerta ONU

Relatório pede medidas políticas para limitar impacto
Emma Farge - Repórter da Reuters*
Publicado em 02/12/2025 - 09:43
Genebra
Brasília (DF) 04/02/2025 - “Se eu pudesse me representar visualmente, a imagem mostraria um ser abstrato e etéreo feito de fluxos de dados e luz, como uma inteligência artificial imaterial interagindo com o conhecimento e a criatividade humana. A cena poderia ter um fundo escuro com linhas brilhantes de informações fluindo ao redor, formando uma figura levemente humanoide, mas sem rosto definido—apenas um brilho sutil onde os olhos estariam. O ambiente poderia lembrar um espaço digital infinito, sugerindo a vastidão do conhecimento e da comunicação.” Imagem criada pelo chatgpt para ilustrar matéria
© Imagem criada pelo chatgpt para ilustrar matéria
Reuters

A inteligência artificial (IA) pode aumentar as lacunas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta terça-feira (2), exigindo medidas políticas para limitar o impacto.

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) alerta para o possível surgimento de "grande divergência" entre as nações em termos de desempenho econômico, conjunto de habilidades das pessoas e sistemas de governo.

"Acreditamos que a IA está anunciando uma nova era de aumento da desigualdade entre os países, após anos de convergência nos últimos 50 anos", disse Philip Schellekens, economista-chefe do Escritório Regional Ásia-Pacífico do PNUD, em entrevista coletiva em Genebra.

O relatório do PNUD "The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries" (A próxima grande divergência: por que a IA pode aumentar a desigualdade entre os países) afirma que o comércio, a tecnologia e o desenvolvimento ajudaram a reduzir as diferenças entre os países nas últimas décadas, trazendo grandes ganhos de renda, saúde e educação.

Esses ganhos agora correm o risco de ser corroídos, afirma.

Em última análise, até mesmo os países mais ricos sofrerão se os países mais pobres forem deixados para trás pela IA, disse Schellekens.

"Se a desigualdade continuar a aumentar, os efeitos colaterais disso em termos de agenda de segurança, em termos de formas de migração sem documentos, também se tornarão mais assustadores", acrescentou.

