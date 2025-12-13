logo ebc
Israel mata comandante do Hamas em ataque a Gaza, diz mídia israelense

Raed Saed é apontado como líder do ataque de 7 de outubro de 2023
Nidal al-Mughrabi e Emily Rose - Repórteres da Reuters
Publicado em 13/12/2025 - 14:30
Cairo e Jerusalém
Reuters

O Exército israelense matou Raed Saed, comandante sênior do Hamas em um ataque a um carro na Cidade de Gaza neste sábado, informaram diversos veículos de mídia de Israel, citando fontes.

O ataque matou quatro pessoas e feriu pelo menos outras 25, segundo as autoridades de saúde de Gaza. Não houve confirmação imediata do Hamas ou dos médicos de que Saed, um dos arquitetos dos ataques de 7 de outubro de 2023 contra Israel, estivesse entre os mortos.

As Forças Armadas israelenses afirmaram ter atacado um comandante sênior do Hamas na Cidade de Gaza, sem divulgar o nome ou detalhes.

Se Saed for morto, será o assassinato de maior repercussão de uma figura importante do Hamas desde que o acordo de cessar-fogo entrou em vigor em outubro.

Um oficial da defesa israelense afirmou que Saed foi alvo do ataque, descrevendo-o como chefe da força de fabricação de armas do Hamas.

Fontes do Hamas também o descreveram como a segunda maior autoridade do braço armado do grupo, depois de Izz eldeen Al-Hadad.

Segundo essas fontes, Saed costumava chefiar o batalhão do Hamas na Cidade de Gaza, um dos maiores e mais bem equipados do grupo.

O Exército israelense informou que, mais cedo, dois soldados ficaram feridos por um dispositivo explosivo que "detonou durante uma operação de limpeza da área" de infraestrutura militante. Não ficou imediatamente claro se os dois incidentes estavam relacionados.

A guerra em Gaza começou depois que militantes liderados pelo Hamas mataram 1,2 mil pessoas, a maioria civis, e fizeram 251 reféns em um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. A ofensiva retaliatória de Israel matou mais de 70,7 mil palestinos, a maioria civis, segundo autoridades de saúde em Gaza.

O cessar-fogo de 10 de outubro permitiu que centenas de milhares de palestinos retornassem às ruínas da Cidade de Gaza. Israel retirou suas tropas das posições na cidade e o fluxo de ajuda humanitária aumentou.

Mas a violência não cessou completamente. Autoridades de saúde palestinas afirmam que as forças israelenses mataram pelo menos 386 pessoas em ataques em Gaza desde o cessar-fogo. Israel diz que três de seus soldados foram mortos desde o início do cessar-fogo e que atacou dezenas de combatentes.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, Menna Alaa El Din e Maayan Lubell)

Israel Hamas cessar-fogo Faixa de Gaza Conflito no Oriente Médio
