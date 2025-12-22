Japão vai reativar usina nuclear de Fukushima 15 anos após desastre

O Japão deu o passo final, por meio de uma votação regional nesta segunda-feira (22), para permitir que a maior usina nuclear do mundo retome suas operações. Com isso, o país retorna à energia nuclear quase 15 anos após o desastre de Fukushima.

O complexo industrial de Kashiwazaki-Kariwa, localizado a cerca de 220 km a noroeste de Tóquio, estava entre os 54 reatores fechados após o terremoto e tsunami de 2011, que devastaram a usina de Fukushima Daiichi, no pior desastre nuclear desde Chernobyl.

Desde então, o Japão reiniciou 14 das 33 usinas que permanecem operacionais, em uma tentativa de reduzir sua dependência de combustíveis fósseis importados. Kashiwazaki-Kariwa será a primeira operada pela Tokyo Electric Power Co (Tepco), que administrava a usina condenada de Fukushima.

Nesta segunda-feira, a assembleia da província de Niigata aprovou voto de confiança no governador de Niigata, Hideyo Hanazumi, que apoiou a retomada das atividades no mês passado, permitindo efetivamente que a usina volte a operar.

"Este é um marco, mas não é o fim", disse Hanazumi aos repórteres após a votação. "Não há fim no que diz respeito a garantir a segurança dos moradores de Niigata."

Embora os legisladores tenham votado a favor de Hanazumi, a sessão da assembleia, a última do ano, expôs as divisões da comunidade sobre a retomada das atividades, apesar dos novos empregos e da possibilidade de redução nas contas de luz.

"Isto nada mais é do que um acordo político que não leva em consideração a vontade dos moradores de Niigata", disse um membro da assembleia, contrário à retomada das atividades, aos seus colegas parlamentares, quando a votação estava prestes a começar.

Do lado de fora, cerca de 300 manifestantes permaneciam no frio segurando faixas com os dizeres "Não às armas nucleares", "Nós nos opomos à retomada das operações em Kashiwazaki-Kariwa" e "Apoiem Fukushima".

"Estou verdadeiramente furioso, do fundo do meu coração", disse à Reuters Kenichiro Ishiyama, um manifestante de 77 anos da cidade de Niigata, após a votação. "Se algo acontecer na fábrica, seremos nós que sofreremos as consequências."

A Tepco está considerando reativar o primeiro dos sete reatores da usina em 20 de janeiro, informou a emissora pública NHK.

A capacidade total de Kashiwazaki-Kariwa é de 8,2 GW, suficiente para abastecer alguns milhões de residências. A retomada, prevista para breve, colocaria em operação uma unidade de 1,36 GW no próximo ano e outra com a mesma capacidade por volta de 2030.

"Continuamos firmemente comprometidos em nunca repetir um acidente como esse e em garantir que os moradores de Niigata jamais passem por algo semelhante", disse o porta-voz da Tepco, Masakatsu Takata.

As ações da Tepco fecharam em alta de 2% no pregão da tarde em Tóquio, superando o índice Nikkei, que subiu 1,8%.

MORADORES ESTÃO RELUTANTES

No início deste ano, a Tepco prometeu investir 100 bilhões de ienes (US$641 milhões) na prefeitura nos próximos dez anos, buscando conquistar o apoio dos moradores de Niigata.

Mas uma pesquisa publicada pela prefeitura em outubro revelou que 60% dos moradores não acreditavam que as condições para a retomada das operações tivessem sido atendidas. Quase 70% estavam preocupados com a Tepco operando a usina.

Ayako Oga, de 52 anos, se estabeleceu em Niigata depois de fugir da área ao redor da usina de Fukushima em 2011, juntamente com outras 160 mil pessoas retiradas. Sua antiga casa ficava dentro da zona de exclusão irradiada de 20 km.

"Conhecemos, em primeira mão, o risco de um acidente nuclear e não podemos ignorá-lo", disse Oga, acrescentando que ainda sofre com sintomas semelhantes ao estresse pós-traumático devido ao que aconteceu em Fukushima.

Até mesmo o governador de Niigata, Hanazumi, espera que o Japão consiga, eventualmente, reduzir sua dependência da energia nuclear. "Quero ver uma era em que não precisemos depender de fontes de energia que causam ansiedade", disse ele no mês passado.

