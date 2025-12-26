Jornal russo diz que Moscou pode aceitar troca de territórios com Kiev

Putin sinalizou que país quer controle de toda a província do Donbas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse a alguns dos principais empresários do país que poderia estar disposto a trocar alguns territórios sob seu controle na Ucrânia, mas que queria todo o Donbas, publicou o jornal Kommersant.

Andrei Kolesnikov, correspondente no Kremlin do Kommersant, um dos principais jornais da Rússia, disse que Putin informou os principais empresários sobre os detalhes do plano em uma reunião noturna no Kremlin em 24 de dezembro.

"Vladimir Putin afirmou que o lado russo ainda está pronto para fazer as concessões que ele fez em Anchorage. Em outras palavras, que 'Donbas é nosso'", informou o Kommersant.

Em essência, Putin quer todo o Donbas, mas fora dessa área "uma troca parcial de territórios do lado russo não está descartada", escreveu Kolesnikov no jornal.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em comentários aos repórteres divulgados por seu gabinete na quarta-feira (24), disse que as delegações ucranianas e norte-americanas estavam mais perto de finalizar um plano de 20 pontos nas conversações do fim de semana em Miami.

Mas Zelenskiy disse que a Ucrânia e os Estados Unidos não chegaram a um consenso sobre as exigências de que a Ucrânia ceda as partes de Donbas que ainda controla ─ ou sobre o futuro da usina nuclear de Zaporizhzhia, que é controlada pelas forças russas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu repetidamente acabar com o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e seu enviado Steve Witkoff e seu genro Jared Kushner estão negociando com a Rússia, a Ucrânia e as potências europeias.

Os detalhes completos das propostas dos EUA não foram divulgados, embora as autoridades russas tenham se referido várias vezes a "entendimentos" não especificados alcançados entre Putin e Trump em uma cúpula em Anchorage, Alasca, em agosto.

Exigências da Rússia

A Rússia controla toda a Crimeia, que anexou em 2014, cerca de 90% de Donbas, 75% das regiões de Zaporizhzhia e Kherson, e partes das regiões de Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk, de acordo com estimativas russas.

Putin disse em 19 de dezembro que achava que um acordo de paz deveria se basear nos princípios das condições que ele estabeleceu em 2024: A Ucrânia se retirando de todas as regiões de Donbas, Zaporizhzhia e Kherson, e Kiev renunciando oficialmente ao seu objetivo de entrar para a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

De acordo com o Kommersant, Putin também levantou a questão da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior instalação nuclear da Europa, em sua reunião com empresários.

Putin, segundo o Kommersant, disse que a administração conjunta da usina nuclear entre a Rússia e os EUA estava sendo discutida.

