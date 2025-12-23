logo ebc
Kiev anuncia cortes de energia em várias regiões após ataques russos

Operadora elétrica relatou um "ataque massivo com mísseis e drones"
Agência Lusa
Publicado em 23/12/2025 - 08:46
Kiev
Kiev sem eletricidade após bombardeios em instalações de infraestrutura
© REUTERS/Gleb Garanich/Direitos Reservados
Lusa

As autoridades ucranianas anunciaram hoje cortes de energia em várias regiões do país, na sequência de ataques russos com mísseis e drones contra várias infraestruturas.

Os bombardeamentos levaram o Exército polaco a enviar aviões para proteger o espaço aéreo do país.

"A Rússia ataca mais uma vez as nossas infraestruturas energéticas. Como consequência, foram desencadeados cortes de energia de emergência em várias regiões da Ucrânia", anunciou o ministério ucraniano da Energia na rede de mensagens Telegram.

A operadora elétrica Ukrenergo relatou um "ataque massivo com mísseis e drones" e anunciou que os trabalhos de reparação começarão assim que as condições de segurança o permitirem.

Não foram registradas vítimas até o momento.

Na segunda-feira (22) à noite, as autoridades locais de Odessa (sul) afirmaram que um ataque com drones russos danificou as infraestruturas portuárias e um navio civil. Os ataques russos intensificaram-se nas últimas semanas na região estratégica do Mar Negro.

Quase quatro anos após o lançamento da ofensiva em grande escala contra o país vizinho, a Rússia ataca a Ucrânia praticamente todas as noites, visando em particular as infraestruturas energéticas, especialmente no inverno.

Os novos cortes de energia ocorrem num momento em que a Ucrânia enfrenta temperaturas próximas de zero ou mesmo negativas em grande parte do território.

Por volta das 6h30min. todo o território ucraniano estava sob alerta aéreo, de acordo com o mapa online das autoridades.

Ao longo da noite, o Exército ucraniano alertou para repetidas ameaças de drones e mísseis de cruzeiro em várias regiões do país, incluindo no oeste, longe da frente de batalha.

O Exército polaco anunciou esta manhã através da Rede Social X que a aviação "polaca e aliada" tinha sido colocada em alerta e destacada no espaço aéreo polaco de forma preventiva, devido aos ataques russos no território ucraniano.

O procedimento é acionado com regularidade, quando os bombardeamentos visam zonas ocidentais próximas da fronteira polaca.

Os novos bombardeamentos ocorrem no dia seguinte à morte de um general russo, Fanil Sarvarov, morto em Moscou em consequência da explosão do seu carro, no que foi o terceiro assassinato presumível de um militar russo de alta patente em pouco mais de um ano.

Kiev não comentou imediatamente o assassinato do general.

Os ataques desta madrugada ocorrem também num momento em que as negociações para a resolução do conflito aceleraram, sob pressão do Presidente norte-americano Donald Trump, ainda que sem resultados concretos, apesar de uma nova série de reuniões em Miami, Estados Unidos, durante o fim de semana.

Kiev sem eletricidade após bombardeios em instalações de infraestrutura
