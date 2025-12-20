logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai

Presidente estava em Foz do Iguaçu durante cúpula do Mercosul
Agência Brasil
Publicado em 20/12/2025 - 18:43
Brasília
Foz do Iguaçu (PR), 20/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sessão Plenária da Cúpula de Presidentes e Chefes de Delegação dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a reunião de cúpula do Mercosul, neste sábado (20) em Foz do Iguaçu (PR), para realizar também reuniões bilaterais com os presidentes do Panamá e do Uruguai, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

O primeiro encontro foi com o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, que está no Brasil pela segunda vez este ano, depois ter feito uma visita oficial em agosto.

Após a reunião, Lula confirmou em suas redes sociais que aceitou convite para ir ao país da América Central em 28 de janeiro, para o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe.

Segundo a publicação, Lula e Mulino conversaram sobre os resultados da visita feita e agosto. Entre as duas reuniões, o Panamá assinou contrato para a compra de aviões da brasileira Embraer, enquanto o Brasil aderiu ao ao Tratado sobre a Neutralidade do Canal do Panamá.

O acordo que prevê a preservação da soberania panamenha sobre a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico já foi assinado e encaminhado ao Congresso por Lula.

Uruguai

Antes de deixar Foz de Iguaçu, na tarde de hoje, Lula teve uma reunião particular com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. Segundo informações oficiais, os dois discutiram a iminente licitação para a dragagem da hidrovia Uruguai-Brasil, bem como a expectativa do início da construção de uma nova ponte entre os dois países em 2026.

“O presidente Lula, de sua parte, indicou a disposição do Brasil de assinar, em breve, um acordo para o estabelecimento do Centro Brasil-Uruguai de Pesquisa e Inovação em Ciências da Vida”, informou a Secom.

Após a cúpula do Mercosul e as reuniões bilaterais, Lula embarcou de volta para Brasília, no fim da tarde. 

 

Relacionadas
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Mercosul defende medidas para proteção de crianças no ambiente digital
Foz do Iguaçu (PR), 20/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fotografia oficial dos Presidentes e Chefes de Delegação dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados. Mirante da Cataratas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Acordo UE-Mercosul será assinado mesmo com oposição francesa, diz Lula
Edição:
Denise Griesinger
Mercosul brasil Uruguai Panamá Diplomacia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Foz do Iguaçu (PR), 20/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sessão Plenária da Cúpula de Presidentes e Chefes de Delegação dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai
sab, 20/12/2025 - 18:43
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça AGU cobra na Justiça mais R$ 135 milhões ligados a desvios no INSS
sab, 20/12/2025 - 18:33
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Mercosul defende medidas para proteção de crianças no ambiente digital
sab, 20/12/2025 - 18:24
São Paulo (SP), 20/12/2015 - Segunda edição do Governo do Brasil na Rua, mutirão que oferece serviços públicos gratuitos, em Heliópolis. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Ação em Heliópolis oferece serviços federais gratuitos neste sábado
sab, 20/12/2025 - 18:07
Grafiteiros pintam a fachada da Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio de Janeiro
Cultura Rio: Biblioteca Parque Digital amplia acervo e ganha estrutura moderna
sab, 20/12/2025 - 17:02
Trânsito de veículos para viagens de fim de ano na Ponte Rio-Niterói.
Geral Andarilho invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito
sab, 20/12/2025 - 16:06
Ver mais seta para baixo