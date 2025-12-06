logo ebc
Mortes por enchentes na Ilha de Sumatra ultrapassam 900

Sobreviventes escalam troncos escorregadios em busca de ajuda 
Ajeng Ulfiana e Yudhistira - Repórteres da Reuters
Publicado em 06/12/2025 - 16:57
Indonésia
Moradores da região indonésia de Aceh Tamiang subiram em troncos escorregadios e caminharam por cerca de uma hora neste sábado (6) para obter ajuda, enquanto o número de mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos de terra que atingiram a Ilha de Sumatra neste mês chegou a mais de 900.

O número conhecido de mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos de terra induzidos por ciclones em três províncias indonésias de Sumatra, incluindo Aceh, foi de 916 neste sábado, com 274 dados como desaparecidos, segundo dados do governo. Os sistemas de tempestades também mataram cerca de 200 pessoas no sul da Tailândia e na Malásia.

Os sobreviventes da região de Aceh Tamiang, na costa nordeste de Sumatra, caminharam por uma hora, passando por cima de troncos espalhados e carros capotados para chegar a um centro de distribuição de ajuda montado por voluntários, disseram à Reuters.

Os voluntários distribuíram roupas limpas e levaram um caminhão-tanque com água fresca para que as pessoas pudessem encher garrafas plásticas, disseram testemunhas à Reuters.

