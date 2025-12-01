logo ebc
Mortes por tempestades no Sudeste Asiático chegam a 1,1 mil

Países mais afetados são Tailândia, Malásia e Indonésia
Willy Kurniawan - Repórter da Reuters*
Publicado em 01/12/2025 - 09:52
Palembayan (Indonésia)
Reuters

Equipes de resgate, no oeste da Indonésia, trabalham nesta segunda-feira (1º) para limpar as estradas interditadas por deslizamentos de terra e inundações causados por ciclones, à medida que a melhora do clima revela mais da escala de um desastre que matou cerca de 1,1 mil pessoas no sudeste da Ásia.

Indonésia, Malásia e Tailândia sofreram devastação em grande escala, depois que uma rara tempestade tropical se formou no Estreito de Malaca, provocando chuvas torrenciais e rajadas de vento durante uma semana, o que dificultou os esforços para alcançar as pessoas presas em deslizamentos de terra e enchentes.

Pelo menos 1,1 mil pessoas foram mortas na Tailândia e três na Malásia, enquanto o número de mortos subiu para 502 na Indonésia, com 508 desaparecidos, de acordo com dados oficiais.

Sob sol e céu azul claro na cidade de Palembayan, na Sumatra Ocidental da Indonésia, centenas de pessoas estavam removendo lama, árvores e destroços das estradas, e alguns moradores tentavam salvar itens valiosos, como documentos e motos, de suas casas danificadas.

Homens em trajes camuflados vasculhavam pilhas de postes, concreto e telhados de chapa metálica retorcidos, enquanto caminhonetes lotadas de pessoas percorriam as ruas em busca de familiares desaparecidos e distribuíam água para as pessoas, algumas caminhando na lama até os joelhos.

Os esforços de recuperação do governo incluem a restauração de estradas, pontes e serviços de telecomunicações. Mais de 28 mil casas foram danificadas na Indonésia e 1,4 milhão de pessoas foram afetadas, de acordo com a agência de desastres.

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, visitou as três províncias afetadas nesta segunda-feira e elogiou os moradores por seu espírito diante do que chamou de catástrofe.

"Há estradas que ainda estão interrompidas, mas estamos fazendo tudo que podemos para superar as dificuldades", disse ele no norte de Sumatra.

"Enfrentamos esse desastre com resiliência e solidariedade. Nossa nação é forte neste momento, capaz de superar isso."

A devastação nos três países ocorre após meses de clima adverso e mortal no Sudeste Asiático, incluindo tufões que atingiram as Filipinas e o Vietnã e causaram inundações frequentes e prolongadas em outros lugares.

Cientistas têm alertado que os eventos climáticos extremos se tornarão mais frequentes como resultado do aquecimento global.

